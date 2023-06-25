إطلاق مبادرة يوم الخير تحت شعار "يلا نعيد.. ولبسك لغيرك عيد" بالمنيا

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، فعاليات مبادرة يوم الخير تحت شعار " يلا نعيد، لبسك لغيرك عيد" لتوزيع الملابس علي الأطفال لإدخال البهجة والسرور علي قلوبهم، و يجعل من احتفالهم بالعيد اكثر بهجة و تميز وسعادة .

وأطلقت وزارة الشباب والرياضة ، مبادرة بتجميع الملابس خفيفة الإستعمال ، و اعادة تغليفها وتعبئتها و عرضها للأسر الاكثر احتياجا من أهالي القري المحرومة، و من هذا المنطلق اقام مركز شباب الرحمانية بديرمواس اليوم الأحد 25 من يونيو معرض يوم الخير.

وتم توزيع عدد كبير من الملابس المختلفة علي الأطفال و الأسر الاكثر احتاجا، وكذلك تبرع عدد من اهل القربة العاملين بالخارج بالملابس الجديدة و الهدابا تم توزيعها ايضا بمركز الشباب، كما تم متابعة تنفيذ حفل سمر ، وختام الأنشطة وتكريم المتميزين، بعد تنفيذ أنشطة رياضية متنوعة منها البلياردو، تنس الطاولة،. الجري، كرة القدم،.

وتم توزيع الهدايا علي 16 عضوا من المشاركين ، وتكريم 4 اعضاء من ذوي القدرات والهمم ، و ذلك بحضور متابع الإدارة إيناس محند حشمت، و بحضور رئيس و اعضاء مجلس الإدارة، مدير المركز و العاملين بمركز شباب الرحمانية.

و يأتي ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، متابعة وإشراف وكلاء المديرية للشباب والرياضة ، وتنفيذ و متابعة إدارة الشباب والرياضة بديرمواس