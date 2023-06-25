الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

إطلاق مبادرة يوم الخير تحت شعار "يلا نعيد.. ولبسك لغيرك عيد" بالمنيا

مبادرة يوم الخير
مبادرة يوم الخير

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، فعاليات مبادرة  يوم الخير تحت شعار " يلا نعيد، لبسك لغيرك عيد" لتوزيع الملابس علي الأطفال لإدخال البهجة والسرور علي قلوبهم، و يجعل من احتفالهم بالعيد اكثر بهجة و تميز وسعادة .

وأطلقت وزارة الشباب والرياضة ، مبادرة بتجميع الملابس خفيفة الإستعمال ، و اعادة تغليفها وتعبئتها و عرضها للأسر الاكثر احتياجا من أهالي القري المحرومة، و من هذا المنطلق اقام مركز شباب الرحمانية بديرمواس اليوم الأحد 25 من يونيو معرض يوم الخير.

وتم توزيع عدد  كبير  من الملابس المختلفة علي الأطفال و الأسر الاكثر احتاجا، وكذلك تبرع عدد من اهل القربة العاملين بالخارج بالملابس الجديدة و الهدابا تم توزيعها ايضا بمركز الشباب، كما تم متابعة تنفيذ حفل سمر ، وختام الأنشطة وتكريم المتميزين، بعد تنفيذ أنشطة رياضية متنوعة منها البلياردو، تنس الطاولة،. الجري، كرة القدم،. 

وتم توزيع الهدايا علي 16 عضوا من المشاركين ، وتكريم 4 اعضاء من ذوي القدرات والهمم ، و ذلك بحضور متابع الإدارة إيناس محند حشمت، و بحضور رئيس و اعضاء مجلس الإدارة، مدير المركز و العاملين بمركز شباب الرحمانية. 

و يأتي ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، متابعة وإشراف وكلاء  المديرية للشباب والرياضة ، وتنفيذ و متابعة  إدارة الشباب والرياضة بديرمواس

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