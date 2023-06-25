النيابة الإدارية تعتمد حركة الترقيات.. تفاصيل

اعتمد المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار عدلي جاد، رئيس الهيئة، بجلسته المنعقدة بتاريخ اليوم الأحد، حركة ترقيات أعضاء النيابة الإدارية بإجمالي عدد (١٥٩٦) عضوًا.

اقرأ أيضا.. أعضاء هيئة النيابة الإدارية الجُدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

وقد شملت حركة الترقيات الدرجات التالية:

١) عدد (٩٦) نائبًا لرئيس الهيئة

٢) عدد (١٦٦) وكيل عام أول

٣) عدد (٢٤٨) وكيل عام

٤) عدد (٢٠٨) رئيس نيابة من الفئة أ

٥) عدد (٢٢٢) رئيس نيابة من الفئة ب

٦) عدد (٢) وكيل نيابة من الفئة الممتازة

٧) عدد (٢٠٤) وكيل نيابة

٨) عدد (٤٥٠) مساعد نيابة