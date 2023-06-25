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الأحد 25 يونيو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

النيابة الإدارية تعتمد حركة الترقيات.. تفاصيل

النيابة الادارية
النيابة الادارية

اعتمد المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار عدلي جاد، رئيس الهيئة، بجلسته المنعقدة بتاريخ اليوم الأحد، حركة ترقيات أعضاء النيابة الإدارية بإجمالي عدد (١٥٩٦) عضوًا.

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وقد شملت حركة الترقيات الدرجات التالية:

١) عدد (٩٦) نائبًا لرئيس الهيئة 

٢) عدد (١٦٦) وكيل عام أول

٣) عدد (٢٤٨) وكيل عام

٤) عدد (٢٠٨) رئيس نيابة من الفئة أ

٥) عدد (٢٢٢) رئيس نيابة من الفئة ب

٦) عدد (٢) وكيل نيابة من الفئة الممتازة 

٧) عدد (٢٠٤) وكيل نيابة

٨) عدد (٤٥٠) مساعد نيابة

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