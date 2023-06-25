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الأحد 25 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

جنرال أوكراني يتعرض للضرب على يد زملائه.. كسروا أسنانه

الجيش الاوكراني -
الجيش الاوكراني - ارشيفية

تعرض جنرال بجهاز المخابرات الأوكراني، للضرب على يد زملائه بعد أن اشتبكوا معه وهم في حالة سكر بأحد المطاعم، حسبما أفادت وسائل إعلام أوكرانية.

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وسردت صحيفة “سترانا” الأوكرانية، تفاصيل الواقعة نقلاً عن مصادر الشرطة، بأن رئيس قسم مكافحة التجسس المحلي في جهاز الأمن الأوكراني، أندريه بانارين، ومرؤوسيه كانوا في مطعم في مدينة أوزجورود، وتصادف أن زميلهم، الجنرال فيكتور ميكولين، كان في نفس المطعم في ذلك الوقت، حيث التقى بمساعد مشرع أوكراني وممثلين عن منظمة أوروبية لم يذكر اسمها.

ليقوم بعدها ميكولين بتوبيخ المجموعة لسلوكهم الصاخب، وهو أمر لم يأخذه عملاء جهاز الأمن الأوكراني على محمل الجد، وزعمت وسائل الإعلام أن رجال بانارين بدأوا في مهاجمة الجنرال.

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وزُعم أن ضباط مكافحة التجسس اقتادوا ميكولين إلى الغابة، حيث تعرض لمزيد من الضرب، مما كلفه بضعة أسنان، وفي نهاية الواقعة استولى المهاجمون على جهاز “iPhone 14” الخاص بالجنرال.

وبحسب التقرير، فإن مساعد النائب الموجود في المطعم هو الذي أبلغ الشرطة.

وقال المصدر المجهول لصحيفة “سترانا”، إن العملاء وضعوا رهن الاعتقال السابق للمحاكمة، مع فتح تحقيق جنائي في أفعالهم.

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