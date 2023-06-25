الكرملين تكشف تداعيات تمرد فاجنر على أوكرانيا

كشفت الكرملين أن التمرد الذي قامت به مجموعة "فاجنر" لن يؤثر على الهجوم العسكري الروسي في أوكرانيا، حيث تشهد جبهات القتال الروسي الأوكراني، اليوم الأحد، معارك شرسة بين الطرفين

وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، "من غير الوارد" أن يؤثر تمرد فاجنر على الحملة الروسية ضد كييف، لافتًا إلى أن "العملية العسكرية الخاصة مستمرة حيث نجح عسكريونا في صد هجوم أوكرانيا المضاد

وأوضح رئيس المركز الصحافي لتجمع قوات "فوستوك" (الشرق) الروسية، بأن قوات التجمع صدت هجمات للجيش الأوكراني على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيا وتم تدمير دبابات ومدرعات قتالية وقوة بشرية.

وقال لوكالة "سبوتنيك"على محور جنوب دونيتسك، صدت وحدات متقدمة من تجمع قوات فوستوك هجمات للعدو بالقرب من ماكاروفكا وتم تدمير دبابة ومدرعات قتالية وقوة بشرية". مشيرا إلى أن "العدو تراجع بعد تكبده خسائر جسيمة". وأضاف أنه على محور زابوروجيا، صدت وحدات التجمع هجوما للعدو كان يتقدم بقوة قوامها سرية بالقرب من منطقة روفنوبل، وتم تدمير دبابات وعربات قتالية وقوة بشرية وبعد أن تكبد خسائر تراجع العدو.

وأكد الجيش الأوكراني، إن قواته أحرزت تقدمًا بالقرب من باخموت، وهي إحدى نقاط القتال الرئيسية على الجبهة الشرقية، وفي منطقة أبعد جنوبًا

وقالت نائبة وزير الدفاع هانا ماليار"إن القوات الأوكرانية شنت هجومًا بالقرب من مجموعة من القرى المحيطة بباخموت، وهي المدينة التي استولت عليها قوات مجموعة "فاجنر" الروسية الشهر الماضي بعد قتال استمر شهورًا.