أشرف زكي يحيل العاملين بفيلم "سنة أولي خطف" للتحقيق.. اعرف السبب

قرر الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين إحالة جميع العاملين في فيلم "سنة أولي خطف"، ومنع التعامل مع الشركة المنتجة مرة أخرى وذلك بعدما قام العاملون في الفيلم بالعمل لمدة 24 ساعة متواصلة، مخالفين بذلك اللوائح التي اقرتها نقابة الممثلين مؤخرًا.

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قصة الفيلم

وتدور أحداث فيلم "سنة أولى خطف" في إطار كوميدى اجتماعي، حيث يناقش العديد من القضايا الأسرية المهمة منها انشغال الآباء عن أبنائهم، وذلك من خلال عصابة تتمتع بقدر كبير من الغباء، حيث فشلت في العديد من عمليات النصب، إلا أن أفرادها يلجأون عن طريق الصدفة لخطف بعض الأطفال الذين ينتمون لعائلات ثرية، مما يخلق المزيد من المواقف الكوميدية.

أشرف زكي

أبطال الفيلم

يذكر أن فيلم "سنة أولى خطف" سيناريو وحوار باسل مجدي، اخراج أسامة عمر، ومن بطولة بيومي فؤاد، أحمد فتحي، مي كساب، أحمد صيام، ياسر الطوبجي، على غالب، إسماعيل فرغلي، نورين كريم، حسن عيد، صباح جميل، نوليا مصطفى، نائلة عارف، ايمان يوسف، عصام شاهين.

وكان حرص أشرف زكي نقيب الممثلين والإعلامية بوسي شلبي علي حضور جنازة المخرج جميل المغازي، بالإضافة لأسرة الراحل وأبنائه وأصدقائه.

وكشف المخرج جميل جميل المغازي نجل المخرج جميل المغازي الذي رحل عن عالمنا، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، سبب وفاة والده قائلا، والدي توفى داخل أحد المستشفيات بأكتوبر، نتيجة الشيخوخة، عن عمر 84 عاماً، وكان يعانى من مشاكل فى الرئة.

قررت أسرة المخرج الراحل جميل المغازي، اقامة العزاء فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وذلك يوم الاثنين بعد صلاة المغرب.

وفاة المخرج جميل المغازي:

أعلن المخرج جميل جميل المغازي، عن وفاة والده المخرج جميل المغازي، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيسبوك”.

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وكتب “جميل”، عبر صفحته قائلًا: "لا حول ولا قوه إلا بالله.. أبويا جميل المغازي فى ذمة الله.. ربنا يرحمك ويغفرلك ويسعدك في الجنة زي ما كنت بتسعدنا دايمًا.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

من هو المخرج جميل المغازي؟

يشار إلى أن المخرج جميل المغازي، من أهم مخرجي التليفزيون، كان يشترك مع الإعلامى مفيد فوزي فى سهرات لمجموعة من الفنانين منهم كوكب الشرق أم كلثوم والعندليب عبدالحليم حافظ وزكي طليمات.

جميل المغازي

اهتم أيضًا بالعمل والتصوير واللقاءات مع شخصيات أخرى منها إحسان عبدالقدوس ويوسف إدريس وفؤاد المهندس وعبدالمنعم مدبولي.

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وقام المغازى بعمل تسجيلات نادرة مع عدد من الفنانين العمالقة، وشارك معه الكاتبة سكينة فؤاد والصحفية أمال بركة وقاموا بعمل حوارات ولقاءات نادرة مع عمالقة الفن والأدب والفكر.

جميل المغازي

تم تسجيل حلقات مع النجوم العمالقة مثل عادل إمام ونور الشريف وفؤاد المهندس وكمال الشناوي ونجلاء فتحي وتوفيق الحكيم وعبدالرحمن الأبنودي وفيروز وماجدة الرومي وغيرهم من الشخصيات الشهيرة.

وكان توجه عدد كبير من أهالي مدينة بيلا بمحافظة كفرالشيخ إلي القاهرة للمشاركة في تشييع جنازة المخرج الراحل جميل المغازي أحد أبناء بيلا.

تشييع جثمانه إلي مثواه الأخير

وحرص أصدقاء وزملاء وأسرة المخرج الراحل علي المشاركة في تشييع جثمانه إلي مثواه الأخير، وإلقاء نظرة الوداع عليه، حيث استقلوا ميكروباصات وسيارات خاصة لإيصالهم إلي القاهرة.

كان محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، والسيد عمرو البشبيشي، نائب المحافظ كفر ا، قد نعا المخرج جميل المغازي، ابن مدينة بيلا، داعيين الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته مقدمين العزاء لأسرة المخرج الراحل.

وتوفى صباح أمس السبت، المخرج الكبير جميل المغازي، عن عُمر ناهز الـ87 عاماً، داخل أحد المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر، بعد صراع مع المرض.

ومن المقرر، أنّ تشييع جنازة «المغازي» ظهر اليوم الأحد في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، حيث يواري الثري بمقابر مدينة السادس من أكتوبر طريق الواحات، على أنّ تستقبل الأسرة العزاء مساء الاثنين المقبل بدار مناسبات مسجد الشرطة في الشيخ زايد، قاعة الوهاب.

كما تعتزم أسرة المخرج الراحل جميل المغازي إقامة عزاء له في مسقط رأسه بمدينة بيلا لم يُعلن عن تفاصيله حتي الآن.

يذكرأنّ المخرج جميل المغازي، وُلد بمدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، عام 1936، وهو واحدًا من أبرز المُخرجين الذين يملكون أرشيفا فنيًا ضخمًا، حيث كان يشترك مع الإعلامي الراحل مفيد فوزى فى سهرات لمجموعة من الفنانين منهم كوكب الشرق أم كلثوم والعندليب عبد الحليم حافظ وزكى طليمات، كما اهتم بالعمل والتصوير واللقاءات مع شخصيات أخرى منها إحسان عبد القدوس، ويوسف إدريس، وفؤاد المهندس، وعبد المنعم مدبولي.

وصور «المغازى» تسجيلات نادرة مع عدد من الفنانين العملاقة، وشارك معه الكاتبة سكينة فؤاد والصحفية أمال بركة وقاموا بعمل حوارات ولقاءات نادرة مع عمالقة الفن والأدب والفكر، حيث تم تسجيل حلقات من النجوم العمالقة مثل عادل أمام ونور الشريف وفؤاد المهندس وكمال الشناوى ونجلاء فتحى وتوفيق الحكيم وعبد الرحمن الأبنودى وفيروز وماجدة الرومى وغيرهم من الشخصيات العظيمة والحلقات تعدت 500 ساعة.