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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

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أشرف زكي: الفنانين والمثقفين الشرارة الأولى لثورة 30 يونيو| فيديو

أشرف زكي
أشرف زكي

قال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن الفنانين والمثقفين الشرارة الأولى لثورة 30 يونيو 2013، موضحا أن هذه الفترة شهدت التفافًا كبيرًا من الفنانين لدعم الدولة وإنقاذها من براثن الإخوان.


وأضاف زكي،  أن أيام ثورة 30 يونيو من أفضل وأعظم الأيام التي مرت بها مصر، لافتا إلى أن مصر نجحت من خلال جيشها في عبور الأزمة.

 

أشرف زكي: الفنانين والمثقفين الشرارة الأولى لثورة 30 يونيو



وأشار إلى أن ما يحدث في مصر هو من الخيال، لافتا إلى أن هناك بنية تحتية قوية تشهدها الدولة المصرية، قائلا:«كنت في سوهاج وكانت حاجة من الخيال وتطوير، بقول للناس اطمنوا على بلدكم».


وأوضح أن هناك تطويرا كبيرا تشهده المحافظات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أن الدولة تنفذ العديد من المشروعات بمختلف المجالات.
 

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد. 

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