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الأحد 25 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

دنيا ودين

مرصد الأزهر يُطلق فيديو"الفطرة السليمة"

مرصد الأزهر لمكافحة
مرصد الأزهر لمكافحة التطرف

أطلق مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، مقطعًا مرئيًّا جديدًا باللغة الإنجليزية (ومترجم إلى اللغة العربية) بعنوان "الفطرة السليمة"؛ بهدف إبراز أهمية التنوع في تحقيق التكامل بين مفردات الحياة ومكوناتها المختلفة، وأهمية كل مكون بالنسبة للآخر.

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مرصد الأزهر ينظم دورة صيفية حول مبادئ الثقافة الإسلامية

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مرصد الأزهر يستعرض أحدث إنتاجاته الفكرية خلال استقبال وفد المفوضية الأوروبية

الغاية السامية من خلق الأشياء

وقد أوضح المرصد في المقطع الجديد الصادر بعنوان…proud nature، أن الله خلق الأشياء على اختلافها وأشكالها لغاية سامية هي التكامل الذي يكفل الاستمرار، فخلق الإنسان ذكرًا وأنثى ليتكامل النوعان ويتعاونا في بناء المجتمع ونشر الخير في الأرض، وكذلك خلق النباتات ذكرًا وأنثى لتتزاوج أزهارها وتنتج بذورًا جديدة للحفاظ على استمرارية الحياة، لتتجلى بذلك الحكمة والعدل والتوازن في خلق الله، ويتأكد أن كل شيء في الكون له دور محدد في الحياة.

مرصد الأزهر لمكافحة التطرف

يأتي الإنتاج الجديد لمرصد الأزهر ردًا على التوجه العالمي الحالي المؤيد للشذوذ الجنسي والداعم لأفراده، حتى ظهر أثره في العديد من المناهج الدراسية ببعض الدول، وفي دعوات السياسيين وأصحاب الرأي المشجعة لهذا الفكر المنحرف الذي يخالف الفطرة الإنسانية السوية، وهو ما يعده المرصدُ نذيرَ شؤم على العالم أجمع بالنظر إلى المآلات الدينية والاجتماعية والصحية المترتبة عليه.

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