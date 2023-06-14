الأربعاء 14 يونيو 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

دنيا ودين

مرصد الأزهر يستعرض أحدث إنتاجاته الفكرية خلال استقبال وفد المفوضية الأوروبية

مرصد الأزهر يستعرض
مرصد الأزهر يستعرض أحدث إنتاجاته الفكرية

استقبلت الدكتورة رهام سلامة المدير التنفيذي لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أمس الثلاثاء، يوهانس لوخنر، نائب المدير العام للشئون الداخلية بالمفوضية الأوروبية، والوفد المرافق له.

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وخلال اللقاء تعرف الحضور على آليات تعامل المرصد مع إصدارات التنظيمات المتطرفة سواء المطبوعة كالمجلات أو المقاطع المرئية، والتي تعتمد التنظيمات عليها لبث تعليماتها حول كيفية صنع المتفجرات اليدوية واستخدام الأسلحة، وكيفية تنفيذ العمليات الفردية، وكذلك تجنيد العناصر لصفوفها.

أحدث إنتاجات مرصد الأزهر

مرصد الأزهر يستعرض أحدث إنتاجاته الفكرية خلال استقبال وفد المفوضية الأوروبية

كما اطلع "لوخنر" والوفد المرافق له على أحدث إنتاجات مرصد الأزهر، وأبرز القضايا محل البحث والدراسة من جانب الباحثين به، والتي تركزت حول قضية اللاجئين، وأزمة الروهينجا، والتطرف والإرهاب، إلى جانب ما أفرزه التطور الرقمي من مسائل اجتماعية وأمنية أوجبت التعامل معها عن قرب؛ للتصدي للأثر السلبي الناجم عنها على الشباب والأسر والمجتمع ككل.

وفي ختام الزيارة، أعرب نائب المدير العام للشئون الداخلية بالمفوضية الأوروبية عن تقديره لجهود مرصد الأزهر في مجال مكافحة التطرف والإرهاب، ومواكبته للأساليب التقنية التي تنتهجها التنظيمات الإرهابية للتواصل مع عناصرها والتأثير على الشباب واستقطابهم، والعمل على تشكيل خطاب مضاد لهذا الفكر المتطرف.

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