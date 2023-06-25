الدقهلية تناقش الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2023 / 2024

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، يعقد اجتماعاً موسعاً برؤساء المراكز والمدن والاحياء؛ لمناقشة الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2023 / 2024 ومراجعة كافة المشروعات التي تم وضعها في الخطة .

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، والمهندس الزناتي عبدالعظيم وكيل مديرية الطرق بالدقهلية، والمحاسب باسم الشريف مدير عام مكتب المحافظ ومدير عام التفتيش والمتابعة، وفكرية سلامة مدير عام الشئون المالية والإدارية ، وإيمان حسين مدير عام التخطيط والمتابعة ، والمهندس خالد جلال مدير عام إدارة المركبات .

وأكد المحافظ، أن الخطة الاستثمارية تم وضعها من أجل خدمة المواطنين من خلال تنفيذ المشروعات الخدمية في كافة القطاعات سواء قطاع تحسين البيئة ، أو قطاع الرصف ، أو قطاع الإنارة العامة وغيرها من القطاعات الخدمية .

وشدد مختار، على عدم وضع اي مشروع ضمن الخطة الاستثمارية دون وضع دراسة فنية مبنية علي أسس علمية وموضوعية ، وتحديد المشروعات التي لها أهمية لدي المواطنين وتلبي متطلباتهم واحتياجاتهم .

وطالب بعدم تنفيذ أي اعمال رصف في الشوارع الرئيسية أو الفرعية الا بعد الانتهاء من توصيل كافة المرافق من خطوط مياه وصرف صحي وكهرباء وغاز وغيرها .

ووجه " مختار " بضرورة تنفيذ معايير حافز تميز الأداء لفوز المحافظة بدعم إضافي من الخطة الاستثمارية بنسبة 10% تقريبا من إجمالي الخطة المقرره للمحافظة للاستفادة من هذا الدعم في تنفيذ مشروعات خدمية أخري كاعمال الرصف وتطوير الحدائق العامة والمتنزهات للمواطنين.

وأكد اننا نعمل جميعاً في الجهاز التنفيذي للدولة كل في موقعه من أجل خدمة المواطنين وتلبية كافة احتياجاتهم في كافة القطاعات وان أجهزة الدولة مكملة بعضها البعض .

والجدير بالذكر أن معايير حافز تميز الأداء عبارة عن 8 معايير وهى التخطيط التشاركي من خلال مشاركة أعضاء مجلس النواب والمواطنين والقطاع الخاص في وضع الخطة .و اعداد دراسة جدوي لكل المشروعات التي تزيد قيمتها عن 10 مليون جنيه وعملية تخطيط الاستشارات بمعني عدم تنفيذ أي مشروع الا بناء علي دراسه وعملية بناء القدرات من خلال دعم العاملين بالخطة من خلال الدورات التدريبيه.و متابعة تنفيذ الخطة والشفافية والإفصاح العام ونشر الخطة للمواطنين بالإضافة إلى تقرير الخطة الاستثمارية من خلال وضع مشروعات تخدم القرية الخضراء و تنمية الموارد الذاتيه .