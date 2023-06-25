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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

تكريم ماليزى لخبير كوفيد - 19 الدولى لأستاذ بجامعة المنيا

شهادة تكريم جامعة
شهادة تكريم جامعة ماليزيا للدكتور مينا ثابت قليني

قامت جامعة INTI الماليزية الدولية،  بتكريم الطبيب المصرى مينا ثابت قلينى خبير علاج كوفيد - 19 والفيروسات التنفسية الدولى ، واستاذ بكلية الطب جامعة المنيا، والمصنف من قبل جامعة ستانفورد الأمريكية كأحد أول 2% من أكثر علماء العالم تأثيرا بابحاثهم ومنحة الزمالة الشرفية فى البحث العلمى ، والتى تتيح له الاشتراك فى مشروعات بحثية مشتركة والإشراف ، على طلاب الدراسات العليا فضلا عن غيرها من الأنشطة الاكاديمية الشرفية .

جدير بالذكر أن الجامعة الماليزية الدولية،  تتعاون مع جامعات امريكية واسترالية،  لمنح درجاتهم العلمية فى اتفاقيات شراكة لها خبرة تزيد عن 35 عاما ، من العمل الجامعى ، وحاليا ينتسب اليها اكثر من 13000 طالب من جميع أنحاء العالم .

وتضم أكثر من ألف موظف ما بين، اساتذة واداريين ، ويأتى هذا التكريم بالتزامن مع نشر الدورية الطبية الدولية المرموقة انفلاموفارماكولوجى ، أحدث ابحاث دكتور قلينى،  وجاءت ترجمة عنوانه للعربية: "خارطة طريق قلينى الأفريقية ، بإستخدام دواء نيتازوكسانيد ومضادات ميكروبية واسعة المجال،  لمنع العودة الى نقطة صفر كوفيد - 19"، وفيه وثق قلينى ، كيف استجابت السلطات الصحية الدولية فى الولايات المتحدة  الامريكية ، ومنظمة الصحة العالمية لدعوته فى بحثين طبيين دوليين سبق نشرهما هذا العام، للمضى قدما والإسراع بهجر القيود المجحفة التى فرضتها هذه الجائحة ، واحالت حياة البشر جحيما وبالفعل تمت الإستجابة الأولية وتم الغاء حالة الطوارىء من كليهما .

وتطرق قلينى فى البحث الجديد للمخاطر المحتملة، و التى تهدد هذا التقدم سواء ظهور متحور جديد ، او حتى فيروس تنفسي جديد ، واشار بوضوح كيف انقذ بروتوكول قلينى المناعى ، حياة 100% من المرضى اطفالا وشيوخا وحوامل ، بما فيها الحالات الشديدة طالما لم يتسمموا قبلا ببعض ادوية البروتوكولات الغربية .

والتى اودت بحياة الملايين من البشر حول العالم بحسب شرحه فى البحث ، واضاف كيف انه يتم استخدام هذا البروتوكول بنجاح كامل أيضا ، مع فيروسات اخرى خطيرة لا سيما فى الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات مثل،المخلوى ، ونوروفيروس،  والإنفلونزا،  وكيف شهد له عشرات العلماء والأطباء حول العالم.

وكرر قلينى دعوته للعالم الغربى،  للتعلم من افريقيا ، وهي الاقل فى الوفيات العالمية من كوفيد - 19 ، وطالب قليني بإعتماد العلاج المبكر كأساس لعلاج الأوبئة و الجائحات الناتجة من فيروسات تنفسية ، مثل كوفيد - 19 ، ثم قام قلينى بتشريح وتفنيد معظم ان لم يكن كل الدراسات النظرية .

والتى شككت فى فاعلية نيتازوكسانيد وبين أوجه قصورها ، مؤكدا ان الغالبية الساحقة من الدراسات الإكلينيكية على الارض ، أتت وتأتي مؤكدة لفاعليته ، وجدير بالذكر ان مصر عبر دكتور قلينى ، كانت اول من قدم الأساس العلمي نظريا وعمليا،  الذى يوضح لماذا هذا الدواء وباقى أدوية بروتوكول قلينى بإستطاعتهم القضاء على هذه الجائحة،  ومنذ أبريل 2020 .

وهذا البحث صار الأكثر اقتباسا واستشهادا لديه ، حيث استعان به أكثر من 130 بحث طبى دولى آخر منذ نشره، وختم قلينى البحث الطبى بعبارة ذات دلالة كبيرة: "نحيا نحن البشر فى نفس الطبق الطائر،  الذى يدعى الأرض، وأعاد فيروس كورونا تذكيرنا بأننا جميعا معرضون بنفس الدرجة للمرض .

كما للطغيان وعندما نناضل ضد كليهما ، فإننا ببساطة نفعل ذلك ، لكون اولادنا وجميع احبائنا بالداخل ، ولا يمكننا أن نحتمل فقدان مركبنا الواحد والوحيد" ، و أضاف قليني "عشت صباى وشبابى المبكر ، اسمع عن خارطة الطريق الأمريكية لحل النزاع الفلسطينى الإسرائيلى ، والذى لم يحل والحمد لله الذي أعانني ، على تقديم خارطة طريق مصرية افريقية فعاله لحل مشكلة عالمية".

الجريدة الورقية