رئيس الوزراء يصطحب نظيره الهندي في جولة بمنطقة الأهرامات (فيديو)

اصطحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نظيره الهندي ناريندرا مودي، ظهر اليوم، في جولة بمنطقة الأهرامات بالجيزة، في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها إلى مصر بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

ووثق مقطع فيديو عرضته فضائية "TEN" لحظة تفقد رئيس الوزراء ونظيره منطقة الأهرامات .

وحرص رئيس وزراء الهند، على التقاط الصور التذكارية والاستماع إلى شرح حول أبرز معالم المنطقة، للتعرف على القيمة التاريخية والحضارية لها.

وأهدى رئيس الوزراء، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إلى الضيف الهندي مستنسخًا لقناع توت عنخ آمون، كتذكار يعبر عن الحضارة الفرعونية القديمة.

السيسي يستقبل رئيس وزراء الهند

وقد استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والوفد المرافق له في قصر الاتحادية.

ووصل رئيس الوزراء الهندي، إلى مصر أمس في زيارة، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وكان في استقباله الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمطار القاهرة الدولي.

ويضم الوفد المرافق لـ رئيس الوزراء الهندي كلا من، وزير الخارجية، ومستشار الأمن القومي، وعددًا من كبار المسئولين بمجلس الوزراء ووزارة الخارجية الهندية.

وزار ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي، اليوم الأحد، مسجد الحاكم بأمر الله التاريخي في القاهرة.

تأتي زيارة رئيس الوزراء الهندى للقاهرة، فى ضوء ما تشهده العلاقات بين القاهرة ونيودلهى من طفرة غير مسبوقة على جميع الأصعدة منذ تولى الرئيس السيسى رئاسة الجمهورية.