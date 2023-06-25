السيسي يستقبل رئيس الوزراء الهندي بقصر الاتحادية.. فيديو

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والوفد المرافق له في قصر الاتحادية.

ووصل رئيس الوزراء الهندي، إلى مصر أمس في زيارة، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وكان في استقباله الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمطار القاهرة الدولي.

ويضم الوفد المرافق لـ رئيس الوزراء الهندي كلا من، وزير الخارجية، ومستشار الأمن القومي، وعددًا من كبار المسئولين بمجلس الوزراء ووزارة الخارجية الهندية.

زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى مسجد الحاكم بأمر الله



وزار ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي، اليوم الأحد، مسجد الحاكم بأمر الله التاريخي في القاهرة.

تأتي زيارة رئيس الوزراء الهندى للقاهرة، فى ضوء ما تشهده العلاقات بين القاهرة ونيودلهى من طفرة غير مسبوقة على جميع الأصعدة منذ تولى الرئيس السيسى رئاسة الجمهورية.