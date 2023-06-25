الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

صبحي يؤازر منتخب مصر الأوليمبي قبيل مباراته اليوم مع النيجر في افتتاح أمم أفريقيا

وزير الرياضة خلال
وزير الرياضة خلال اتصاله ببعثة المنتخب الأولمبي

قال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، إن الجماهير المصرية تنتتظر الظهور المميز للاعبي المنتخب الأوليمبي في البطولة الأفريقية والمنافسة القوية، وذلك من أجل تحقيق اللقب والتأهل لدورة الألعاب الأوليمبية باريس، التي ستقام صيف 2024، مشددًا على أن المنتخب الأوليمبى يضم لاعبين واعدين سيكون لهم مستقبلًا متميزًا فى كرة القدم المصرية.

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جاء ذلك خلال تواصل الدكتور أشرف صبحي، مع بعثة المنتخب الأوليمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، لدعمهم وحثهم علي تقديم أفضل أداء لهم، وتحقيق الفوز بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة والتأهل إلى أولمبياد باريس 2024.



وأعرب الوزير عن تمنياته بالتوفيق لكل المنتخبات الوطنية في كل المنافسات القارية والدولية، مشيرًا إلى أن تقديم كل الدعم للمنتخب الأوليمبي، بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم، لتهيئة الأجواء لهم، والتأهل للأوليمبياد.

منتخب مصر الأولمبي


ويفتتح الفراعنة منافساتهم اليوم في الثامنة مساءً أمام النيجر فى مدينة طنجة بالمغرب التى تستضيف مجموعة مصر، والتي تضم كل من مالي والجابون والنيجر، ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة مباشرة لأولمبياد باريس 2024 بينما سيلعب صاحب المركز الرابع في ملحق مؤهل مع منتخب من قارة أخرى.

 حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: محمد أشرف، حسام عبدالمجيد، محمد طارق، أحمد عيد.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، محمد شحاتة، محمود صابر.

خط الهجوم: مصطفى سعد ميسي، أسامة فيصل، إبراهيم عادل.

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي والنيجر والقناة الناقلة:

 تنطلق مباراة منتخب مصر الأولمبي والنيجر مساء اليوم الأحد في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتذاع مباراة منتخب مصر الأولمبي والنيجر عبر قناة Bein sports hd 4.

تحدث البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، إنه يسعى لتحقيق انطلاقة تليق باسم الكرة المصرية أمام النيجر فى مستهل مشواره القاري بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

 وتابع ميكالي، خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي الذى عُقد أمس السبت: "من رأى أن كل المباريات صعبة والبطولة قوية، وكل المنتخبات المتأهلة تتساوى فى الأحلام المشروعة، درسنا كل منافسينا جيدًا، ولدينا منتخب متكامل ولاعبون شجعان وفريق جيد ونتطلع لتحقيق حلم الجمهور والوصول إلى أبعد نقطة فى البطولة".

تضم القائمة، فى حراسة المرمي: حمزة علاء وعلى الجابرى ومحمد سيحا، وفى الدفاع: حسام عبدالمجيد ومحمد طارق ومحمد مغربي وأحمد عيد ومحمد أشرف بكري وعمر فايد وحاتم محمد سكر، وفى خط الوسط على زعزع ومحمود جهاد وأحمد عاطف قطه ومحمد شحاتة وأحمد فوزي وأحمد كوكا ومحمد سمير وعماد ميهوب ومحمود صابر ومصطفى ميسي وإبراهيم عادل، وفى الهجوم أسامة فيصل وعبدالرحمن أجويرو.

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