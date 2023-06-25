زي النهاردة من 45 سنة.. الأرجنتين بطلًا لكأس العالم

يصادف اليوم الأحد 25 يونيو، ذكرى تتويج منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم بلقب كأس العالم للمرة الأولى في تاريخهم عام 1978، بعد التفوق خلال المواجهة النهائية على هولندا بثلاثية لهدف، في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس وسط حضور جماهيري عريض قارب الـ75 ألف مشجع.





فيما نجح المنتخب البرازيلي في حصد الميدالية البرونزية والترتيب الثالث، عقب التفوق على إيطاليا بثنائية لهدف.

وشهدت هذه البطولة إقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم تطبيق ميزة اللجوء إلى ركلات الترجيح حال انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل.

تفاصيل النهائي..

وأقيمت المباراة النهائية من بطولة كأس العالم لكرة القدم 1978 على ملعب أنتونيو فيسبوكيو ليبرتي بمدينة بوينس آيرس وسط حضور جماهيري قدر بـ71,712 متفرج، وجمعت منتخب الأرجنتين صاحب الأرض والجمهور الأرجنتين ومنتخب هولندا الذي سبق، وأن توج بنسخة المونديال للعام الماضي.

وتمكن منتخب الأرجنتين من الفوز بثلاثية لهدف خلال الأوقات الإضافية، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، ليحصد منتخب الأرجنتين اللقب الأول تاريخيًا لهم بالمونديال.

نسخة المونديال الأخيرة..

ونجح منتخب الأرجنتين في التتويج بالنسخة الأخيرة من لقب المونديال في بطولة أقيمت على أراض عربية حيث شهد مونديال قطر 2022 فعاليات أكثر من رائعة من حيث التنظيم والتنافس، وانتهت ببتتويج منتخب الأرجنتين، بقيادة النجم ليونيل ميسي، عقب الفوز على فرنسا في المباراة النهائية من بطولة كأس العالم بركلات الترجيع لانتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بثلاثية لكل منهما.

وأصبح في النسخة الأخيرة من المونديال المدرب ليونيل سكالوني صاحب الـ44 عامًا هو أصغر مدرب أرجنتيني يتوج بكأس العالم منذ سيزار مينوتي، 39 عامًا، مونديال 1978.



كما أصبح منتخب الأرجنتين ثاني منتخب في تاريخ كأس العالم يتوج باللقب بعد خسارته المباراة الافتتاحية بعد إسبانيا 2010.