تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة منتخب السويس في كأس مصر الليلة

يلتق يالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم الأحد، مع نظيره منتخب السويس، في المباراة التي تجمعهما بدور الـ32 من منافسات بطولة كأس مصر والتي يحتضنها ستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق مباراة الأهلي ومنتخب السويس مساء غدا الأحد في تمام الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة وستذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة منتخب السويس

من المنتظر أن يدفع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بالبدلاء في مباراة اليوم وإراحة بعض اللاعبين خوفا عليهم من التعرض للإجهاد.

حيث من المتوقع أن يدفع بالثنائي خالد عبدالفتاح وكريم الدبيس بدلا من علي معلول ومحمد هاني، بجانب البدء بمحمد شريف في خط الهجوم

ليكون تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، كريم الدبيس.

خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، أفشة، أحمد عبد القادر، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

قائمة الأهلي لمواجهة منتخب السويس كالأتي:

محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفي شوبير

محمد هاني - خالد عبد الفتاح - رامي ربيعه - ياسر ابراهيم - علي معلول - كريم الدبيس

حمدي فتحي - مروان عطية - أليو ديانج - محمد أفشة - أحمد قندوسي - محمد فخري

رأفت خليل - محمود كهربا - احمد عبد القادر - محمد شريف - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر

في سياق متصل نجح مسؤولو النادي الأهلي، مساء أمس السبت، في التجديد لـ3 لاعبين من القوام الأساسي للفريق، بعدما كانت تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري.

حيث أعلن امير توفيق تجديد عقد رامي ربيعة لمدة موسمين، تنتهي بنهاية موسم 2024-2025.

بالإضافة لتجديد عقد ياسر إبراهيم، مدافع الفريق، لمدة عامين قادمين، وحسين الشحات لمدة 3 أعوام.

في سياق متصل ألمح النجم المالي الدولي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي، لمسؤولي القلعة الحمراء برغبته في الرحيل عن الفريق خلال انتقالات شهر يونيو الجاري 2023.

ينتهي عقد أليو ديانج مع النادي الاهلي في يونيو من عام 2026، ويتبقى له 3 مواسم مقبله مع المارد الأحمر، وتلقى اللاعب عدد كبير من العروض خلال الفترة الماضية وطلب الرحيل في أكثر من مناسبه.