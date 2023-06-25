تباين آراء طلاب الثانوية العامة بقنا فى مادتى الكيمياء والجغرافيا

أدى طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة قنا، اليوم الأحد، امتحان مادتي الكيمياء للقسم العلمي، والجغرافيا للقسم الأدبي، في خامس أيام امتحانات الثانوية العامة، وسط تواجد أمني مكثف أمام اللجان، حيث تباينت ارائهم عقب خروجهم من لجان الامتحانات .

فقد ذكر عددًا من طلاب القسم العلمي بالثانوية العامة بقنا، أن امتحان الكيمياء، كان في مستوى الطالب المتوسط، والأسئلة واضحة ومن المنهج المقرر، موضحين ان الامتحان احتوى أيضآ على بعض الأسئلة التى تستهدف الطالب المتميز، بينما رأي آخرين أن امتحان الكيمياء جاء في مستوى الطالب فوق المتوسط، مشتكين من قلة الوقت بالنسبة للامتحان، وذلك بسبب طول اسئلة الامتحانات على حد وصفهم.

كما ذكر طلاب القسم الأدبي بالثانوية العامة، ارائهم حول امتحان مادة الجغرافيا، حيث أكد عدد منهم أن الامتحان جاء سهلا وفي مستوى الطالب المتوسط، وأن الأسئلة جاءت واضحة ومباشرة ومن المنهج الدراسي، ذاكرين أن الوقت كان كافيًا، بينما رأي آخرون أن امتحان الجغرافيا احتوى على عدد من النقاط الصعبة التي تستهدف الطالب المتميز.

يذكر أن نحو 17 الف و 884 طالب و طالبة لهم حق دخول امتحانات الثانوية العامة فى محافظة قنا للعام الدراسى 2022 / 2023، موزعين على 46 لجنة، يشرف عليها نحو 3641 معلم ومعلمة للقيام بأعمال المراقبة والملاحظة داخل لجان الامتحانات على مستوى 9 إدارات تعليمية بمحافظة قنا.