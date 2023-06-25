الرئيس التنفيذي لأفرع البنك الزراعي المصري يزور محافظة الشرقية

التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الأحد، المحاسب إبراهيم عطي الرئيس التنفيذي لأفرع البنك الزراعي المصري، في حضور المحاسب أشرف عبد العال رئيس قطاع الشرقية، والمحاسب عمرو المسلمي مدير الاتصال المؤسسي لقطاع الشرقية.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تُعد من المحافظات الزراعية، والتي تتطلب مزيداً من التوسع والاستثمار الجيد في كافة المشروعات والأنشطة التي يقدمها البنك الزراعي المصري في مجالي الثروة الحيوانية والصناعات المرتبطة بالزراعة، لدعم التنمية الاقتصادية والمجتمعية، وفتح آفاق جديدة للشباب لإقامة مشروعات مختلفة لتحسين مستوى معيشتهم.

وأوضح الرئيس التنفيذي لأفرع البنك الزراعي المصري، أن زيارته اليوم لمحافظة الشرقية تأتي تفعيلا لمبادرة البنك بتقديم مبلغ 200 ألف جنية للأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة ابتهاجا بعيد الأضحي المبارك، وذلك من خلال قسائم شراء مواد غذائية مصدرة من مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع وزارة التموين بقيمة 100 و300 جنيه لكل قسيمة، بحيث يقوم المستحق بصرف المواد الغذائية وفقا لاحتياجاته من أي مجمع استهلاكي تابع للشركة القابضة للمواد الغذائية.

وفي نهاية اللقاء، أشاد المحافظ بمبادرة البنك الزراعي المصري، والتي تأتي تماشيا مع المبادرات الانسانية النبيلة التي تطلقها الدولة في كافة المجالات والقطاعات للوصول للأسر الأكثر احتياجا بمختلف القري والمراكز والمدن وتقديم أوجه الرعاية كافة والمساندة لهم.