غياب 343 طالبا

أدى 24 ألفا و99 طالبا وطالبة من أبناء محافظة كفرالشيخ،الأحد امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا للثانوية العامة داخل اللجان الفرعية في 76 لجنة عامة بمراكز ومدن وقرى المحافظة المختلفة بشعبتيها الأدبية والعلمية "الدور الأول".

حزن بين طلاب الثانوية بكفر الشيخ بسبب امتحان الكيمياء

وتباينت آراء طلاب شعبة الأدبي حول مستوى امتحان مادة الجغرافيا ، حيث أكد عدد من الطلاب أن الامتحان كان في مجمله سهلا وفي مستوى الطالب المتوسط ولا يحتاج سوى التركيز فقط، وأكد عدد آخر أن أسئلة الامتحان جاءت بشكل يصعب عليهم الإجابة، في ظل الوقت المتاح.

وأشار عدد من الطلاب إلى أن هناك بعض الفقرات كانت صعبة وكانت تحتاج إلى تركيز شديد للوصول إلى الإجابة الصحيحة النموذجية.

وقال الطالب حمادة السكري مركز الحامول الامتحان مباشر وفى مستوى الطالب المتوسطة وانتهيت من الإجابة على جميع الأسئلة قبل انتهاء الوقت المحدد للإجابة.

الامتحان كان به بعض الجزئيات الصعبة

وأضافت الطالبة سوناتا خاطر أن الامتحان كان به بعض الجزئيات الصعبة ،بينما قال الطالب سفيان محمد أن امتحان الجغرافيا جاء سهلا باستثناء بعض الجزئيات ونتمنى أن تأتى باقي الامتحانات في متناول الطالب المتوسط.

وأكد طلاب شعبة العلمي أن امتحان مادة الكيمياء صعب ويحتاج إلى وقت طويل جدا، ومعظم الأسئلة تحتاج إلى تفكير وتركيز وقراءه متأنية ، كما أن واضع الامتحان لم يراع المستويات المختلفة للطلاب، واستخدم الأسلوب الملتوي في عدد كبير من الأسئلة مع أن الطبيعي انه يكون هناك تنوع وتدرج بين مستوى الطالب المتوسط والمتميز .

أكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، أن غرفة العمليات لم تتلق شكاوى من الطلاب، ولم ترصد حالات غش، وأدى الامتحان في مادة الكيمياء 18 ألفا و174 طالبا وطالبة، وتغيب 315 طالبا وطالبة، وأدى امتحان مادة الجغرافيا بالقسم الأدبي 6 آلاف و408 طلاب وطالبات، وتغيب عن الامتحان 28 طالبا وطالبة.

وأوضح “عبدالله” بأنه تم رصد إصابة 3 طلاب أثناء أداء امتحان الكيمياء للشعبة العلمية بقسميها الرياضيات والعلوم، حيث تلقت الغرفة إشارة من رؤساء لجان مدارس لطفي السيد بدسوق ولجنة مدرسة عزت الشافعي بكفرالشيخ ولجنة مدرسة السعدية بنات، ليجري الدفع بفرق طبية وأطقم سيارات الإسعاف لتقديم الخدمات الطبية للطلاب.

الكيمياء تحزن طلاب الثانوية العامة بكفرالشيخ