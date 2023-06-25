أغنية حبيبي وبس لـ ناصيف زيتون تجتاز الـ 3 ملايين مشاهدة

تخطت الأغنية الجديدة حبيبي وبس للفنان ناصيف زيتون جحاجز الـ 3 ملايين مشاهدة، وذلك خلال 11 يوم من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

تفاصيل أغنية حبيبي وبس ناصيف زيتون

الأغنية من كلمات: إيفان نصوح، أحلان:سليم سلامة، وتقول كلماتها"سامع بحدا بحاجة إنو يضم حدا كرمال يتنفّس أو شايف حدا بعينو الدني من بعد إلي بيحبو بتخلص البيحب بأنانية وعندو الغيرة مئذية كل هيدي الإشيا فيي وهيدا الملخّص أنا لما قررت حبك يعني كلك صرت ملكي حبيبي وبس أنا حبّي مش متل غيري أنا الغيرة بتقتلني لو بيمسّك شخص أنا لما قررت حبك يعني كلك صرت ملكي حبيبي وبس أنا حبّي مش متل غيري أنا الغيرة بتقتلني لو بيمسّك شخص احساسي القوي ما عندو بالدني نقطة ضعف بعدك بتكويني كوي فكرة انك تتركني أو عيش ببعدك نسّيني ولا تذكّرني هالفكرة لبتدمرني بكل قوة قلب إغمرني وخليني حدك أنا لما قررت حبك يعني كلك صرت ملكي حبيبي وبس أنا حبّي مش متل غيري أنا الغيرة بتقتلني لو بيمسّك شخص أنا لما قررت حبك يعني كلك صرت ملكي حبيبي وبس ".

اغنية ناصيف زيتون كاراميلا

كان قد طرح نصيف حديثًا أغنية كاراميلا والتي حققت أكثر من 6 ملايين مشاهدة عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وتقول كلماتها" محلك قلبي محلك ارتحتلك انا ارتحتلك مافي لحظة رح بتمر الا وبحبك كلك يلا ع قلبي يلا عنك صعب أتخلى كل حياتي كلها صارت بأمرك كلها وماشالله ماشالله جمالك ساحر والله انتَ يلّي طعم خدودك نوتيلا نوتيلا وماشالله ماشالله فيك الحلا بيتحلى والحياة بقربك طعمها كاراميلا كاراميلا لِأنك حبي لِأنك مستحيل البعد عنك انت النفس الّي بصدري باخد نبض قلبي منك قلها لعيونك قلها دايب بحبها قلها هيي متل الروح الفيي وعندي بالدنيي كلها وماشالله ماشالله جمالك ساحر والله انتَ يلّي طعم خدودك نوتيلا نوتيلا وماشالله ماشالله فيك الحلا بيتحلى والحياة بقربك طعمها كاراميلا كاراميلا".