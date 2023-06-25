محافظ القاهرة: توافر كافة الخدمات للمواطنين طوال فترة إجازة عيد الأضحى

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتواجد الميدانى لمتابعة توافر كافة الخدمات للمواطنين طوال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، وتحرير محاضر بيئة لمن يقوم بذبح الأضاحي بالشارع ويترك المخلفات والدماء ، مع حظر إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة لعدم إعاقة حركة المرور مع سرعة التعامل بحزم مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الغربية والشرقية والشمالية والسكرتير العام ورؤساء الأحياء ومديري مديريات الخدمات وعدد من التنفيذيين.

كما شدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع هيئة النظافة لتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات خاصة حول المساجد الكبرى التي ستقام بها صلاة عيد الأضحى ، وكذلك توفير العمالة والمعدات اللازمة لرفع مخلفات الذبح علي الفور حفاظاً علي البيئة وصحة المواطنين.

وأكد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بضرورة التنسيق مع مديرية الطب البيطري والتموين والشئون الصحية ومباحث التموين للمرور علي محلات الجزارة والتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة ، مع تكثيف الحملات لمنع الذبح خارج المجازر ، بالإضافة إلى تكثيف حملات رفع الإشغالات من الطرق العامة والأرصفة وبصفة خاصة إشغالات المقاهي والكافيهات بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق.

الجدير بالذكر أن محافظ القاهرة قد أكد على إيقاف إجازات عمال النظافة والحدائق ورفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك مع تكثيف تواجد العمالة طوال أيام العيد على مدار اليوم بالكامل حول الأسواق ومنافذ البيع والحدائق ورفع جميع المخلفات أولا بأول .

وشدد محافظ القاهرة على هيئة النظافة بتكثيف النظافة حول المساجد والساحات والحدائق والمتنزهات والطرق المؤدية إليها بجميع أحياء القاهرة .

كما أكد محافظ القاهرة أنه تم التنسيق مع مديرية أمن القاهرة وأقسام الشرطة لتكثيف التواجد الأمني بالشوارع وحول الحدائق والتنسيق مع إسعاف القاهرة لتتواجد بالقرب من الحدائق لسرعة إسعاف أي مصاب ونقله عند الحاجة وتجهيز طاقم أفراد بكل حديقة للاسعافات الأولية .

وأشار اللواء ايهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة هيئة نظافة وتجميل وانارة القاهرة إلى أنه تم مراجعة إلانارة بجميع المحاور والشوارع الرئيسية، والشوارع المؤدية للمساجد والساحات والمناطق المحيطة بالحدائق والمتنزهات وصيانة المهمات من كابلات وأعمدة الإنارة وإحكام غلق أبوابها .

وأضاف رئيس هيئة النظافة أنه تم التنبيه على مديري أفرع الهيئة بضرورة عمل محاضر مخالفات للمواطنين المخالفين لتعليمات الذبح خارج المجازر ، كما تم تكليف الإنقاذ المركزي بتجهيز سيارات المياه المزودة بالمواد المطهرة لغسيل وتطهير أماكن مخلفات الذبح بالشوارع أولا بأول فى حالة وجود دماء ناتجة عن ذبح مخالف خلال ايام العيد .

وأشار رئيس هيئة النظافة إلى أنه تم الانتهاء من إجراء تقليم الأشجار والعناية بالمسطحات الخضراء عامة وامام المساجد والساحات خاصة ورفع كفاءة الحدائق التابعة للهيئة لاستقبال الزائرين ومنها عدد ٢٠ حديقة متميزة .

وأكد اللواء إيهاب الشرشابى على استمرار غرفة عمليات الهيئة بالعمل بكامل طاقتها لتلقى أى شكاوى على مدار اليوم على ارقام ٢٦٨٤٣٧٥٩ ، و الخط الساخن ١٥٢٦٤ ، والتواصل الدائم مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الأخري الخاصة بالمرافق العامة والأحياء والإسعاف والمطافي وغيرها .