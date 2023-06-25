الطيران المصرى يحلق فى سماء معرض باريس الجوى

مباحثات مصرية فرنسية فى مجال النقل الجوى

وزير الطيران يبحث مع وزيرى النقل والبيئة الفرنسيين دعم العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا وفتح آفاق جديدة لزيادة الحركة الجوية من وإلى مصر

لقاءات مكثفة مع كبرى الشركات العالمية المصنعة للطائرات والمحركات.. وتوقيع عقد صيانة شامل لمحركات Trent 700 engines لطائرات مصر للطيران

الفريق محمد عباس: نحرص على تطوير آليات التعاون مع كبرى الشركات العالمية لمواكبة أحدث التقنيات والابتكارات التكنولوجية فى صناعة النقل الجوى

مشاركة وزارة الطيران وشركاتها هذا الحدث العالمى كونه منصة دولية وفرصة لتعزيز التعاون التجارى فى معدات الطيران والفضاء المتقدمة

خلال مشاركته فى أولى فعاليات معرض «لوبورجيه» الذى افتتحه الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى نسخته الرابعة والخمسين، والمقام حاليًا فى العاصمة الفرنسية باريس، أجرى الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى والوفد رفيع المستوى المرافق له عددا من اللقاءات مع كبرى الشركات العالمية المُتخصصة فى مجال تصنيع الطائرات والمحركات داخل المعرض.. وضم الوفد المصرى كلًا من المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والمحاسب أمانى متولى الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدنى، والمهندس وليد الخفيف رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، والمحاسب حسين الشريف رئيس مجلس إدارة شركة إيركايرو، وأشرف حسن رئيس قطاع التخطيط بالشركة القابضة لمصر للطيران.

جلسة مباحثات

وعلى هامش فعاليات المعرض عقد الفريق محمد عباس حلمى جلسة مباحثات ثنائية مع «كليمنت بيون» وزير النقل الفرنسى وكريستوف بيتشو وزير البيئة الفرنسى لبحث أوجه التعاون المشترك ودعم العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا فى مختلف أنشطة النقل الجوى، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين مما يسهم فى تحفيز وزيادة الحركة الجوية من وإلى مصر.

الفريق محمد عباس

وعقد الفريق عباس عددًا من اللقاءات مع ممثلى ورؤساء ورواد صناعة الطيران فى العالم حيث التقى بمسئولى شركة رولز رويس المتخصصة فى صناعة وصيانة المحركات، كما شهد وزير الطيران توقيع عقد صيانة شامل لمحركات Trent 700 engines لطائرات شركة مصر للطيران، ويعد هذا العقد امتداداً للتعاون الوثيق بين الجانبين حيث تربطهما علاقات وطيدة تمتد على مدار عشرين عامًا منذ عام 2003، مما جعلها شريكًا رئيسيًا فى مجال صيانة محركات الطائرات؛ وهو الأمر الذى يدعم المكانة العالمية لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية ويجعلها مركزاً إقليمياً واستراتيجياً رائدًا يقدم أعلى خدمات الصيانة وعمرة محركات الطائرات حول العالم.. كما التقى مع الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات المصنعة للطائرات فى العالم وهما شركتى بوينج وإيرباص لدراسة خطة زيادة أسطول الشركة الوطنية مصر للطيران بالتعاون مع أكبر الشركات العالمية المصنعة للطائرات لتلبية متطلباتها وهو ما يأتى استكمالًا لخطة التحديث التى تنتهجها الشركة من أجل التوسع فى شبكة خطوطها الجوية وزيادة عدد الترددات للوجهات التى تطير إليها.

لقاءات مكثفة وناجحة

ومن ناحية أخرى، أجرى الوزير والوفد المرافق له سلسلة من اللقاءات مع كل من ممثلى كل من شركة «General Electric» وشركة «CFM» لزيادة قدرات ورشة تعمير المحركات بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية وشركة Collins Aerospace المتخصصة فى كراسى الطائرات والأنظمة الإلكترونية.

وفى هذا السياق، أشار الفريق محمد عباس إلى أهمية المشاركة فى مثل هذه المعارض المتخصصة فى مجال الطيران والفضاء والتى تؤتى بمساعٍ فعالة من خلال إبرام شراكات واعدة مع كبرى شركات تصنيع وصيانة الطائرات والمحركات لتوفير خدمات صيانة عالية المستوى، والعمل على تطوير جودة الخدمات المقدمة للعملاء وفقًا لأحدث التقنيات والابتكارات العالمية فى هذا المجال.

وفد مصر خلال بحث العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا

لقاءات لمصنعى الطائرات والمحركات

التقى الفريق محمد عباس حلمى مع ممثلى الشركات العالمية المصنعة للطائرات والمحركات بالمعرض لبحث أوجه التعاون المشترك مع عدد من الشركات الدولية، جاء من بينها لقاؤه مع مجموعة تاليس الفرنسية «Thales Group» المتخصصة فى أحدث التقنيات فى مجال الطيران المدنى بقدرات أكثر أمانًا، وتصنيع المعدات الإلكترونية المبتكرة وتطوير نظم الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، كما التقى سيادته مع مسئولى كل من شركة «Panasonic Avionics Corporation» الرائدة عالميًا فى مجال أنظمة الترفيه والاتصالات Wi-Fi عبر الأقمار الصناعية على متن الطائرات وتقدم الخدمات الرقمية للترفيه أثناء الطيران، مما يعزز فرصة شركات الطيران على التفاعل مع ركابها ويخلق تجربة تتمتع بإمكانات عالية الدقة.

هذا بالإضافة إلى لقائه مع شركة «Safran Group» باعتبارها مجموعة دولية عالية التقنية تقوم بالتصميمات الداخلية للطائرات وصناعة المحركات وأنظمة الترفيه والاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

وعلى صعيد آخر شملت الفعاليات توقيع بروتوكول تعاون بين شركتى إيركايرو وشركة إيرباص؛ والذى يهدف إلى تبادل قطع الغيار للطائرات A320 فى كل الوجهات التى تسير إليها إيركايرو رحلاتها بما يضمن انتظام التشغيل والتغلب على النقص والتأخير فى توريد قطع الغيار حول العالم

وفد رفيع المستوى

كان الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى قد غادر مطار القاهرة الدولى متوجهًا إلى العاصمة الفرنسية باريس على رأس وفد رفيع المستوى يضم عددا من قيادات الوزارة والشركات التابعة لها وذلك للمشاركة فى فاعليات معرض باريس الجوى «لوبورجيه» فى نسخته الرابعة والخمسين؛ التى ستقام فى الفترة من 19 حتى 25 يونيو الجارى، بمشاركة ممثلين عن دول العالم المختلفة وكبرى الشركات العالمية فى مجال صناعة الطيران والفضاء بالإضافة إلى المهتمين بصناعة النقل الجوى بصفة عامة.

ويعد معرض لوبورجيه واحداً من أهم المعارض الجوية فى العالم حيث يستقطب آلاف المشاركين من قطاع صناعة الطيران والفضاء والدفاع من مختلف أنحاء العالم، كما يعد فرصة جيدة للشركات لعرض منتجاتها وتقنياتها الجديدة وإبراز قدراتها فى مجال الابتكار التكنولوجى وتبادل المعرفة والخبرات فى هذا المجال وعرض أحدث تطورات تكنولوجيا الطائرات والمعدات الخاصة بصناعة النقل الجوى فى ضوء وتيرة النمو الهائل والطلب المتزايد على الطيران خلال السنوات المقبلة.

وزير الطيران خلال تفقده أجنحة معرض باريس الجوى

وفى هذا السياق، أشار الفريق محمد عباس إلى أهمية مشاركة وزارة الطيران وشركاتها التابعة فى هذا الحدث العالمى كونه منصة دولية وفرصة جيدة تعزز التعاون التجارى فى مجال تقنيات ومعدات الطيران والفضاء المتقدمة، وتأتى هذه المشاركة فى ضوء استراتيجية وزارة الطيران المدنى وسعيها الدائم لمواكبة كل ما هو جديد فى هذا المجال والاطلاع على أحدث التقنيات فى مختلف تخصصات صناعة النقل الجوى بالإضافة إلى أهمية بناء سوق مشتركة ودعم الشراكات وتبادل الخبرات مع كبرى شركات تصنيع وصيانة الطائرات والمحركات مما يسهم فى ملاحقة كافة المستجدات العالمية وزيادة القدرات التنافسية من أجل صياغة مستقبل أفضل وواعد لسوق النقل الجوى المصرى.

جدير بالذكر أن مصر كانت قد أعلنت منذ عدة أسابيع عن تنظيم معرض دولى للطيران والفضاء تحت اسم «معرض مصر الدولى للطيران ٢٠٢٤» والمقرر انطلاق نسخته الأولى فى شهر مايو القادم بمطار العلمين الدولى بمشاركة القوات الجوية ورواد صناعة الطيران فى العالم.