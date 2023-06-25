«الأولى للاستثمار والتنمية العقارية» تتوسع فى التعاون لتكوين كيانات استثمارية جديدة

28.7 فدان الانطلاقة

قال حسام هنداوى رئيس مجلس إدارة شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية إن التعاون مع شركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية لتطوير أراضى شركات قطاع المال العام يهدف خلق أسواق جديدة والتوسع الجغرافى بما يحقق مصلحة المساهمين وحملة الأسهم بشركة الأولى للاستثمار.

أضاف فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» أن التعاون مع شركة الإسكندرية قائم على تطوير الأراضى بغرض تحقيق التنمية المستدامة، وتنمية المجتمع.

أشار «هنداوى» إلى أن تكرار التعاون مع عدة شركات محلية، وخليجية، لتكوين تحالفات استثمارية وجذب استثمارات جديدة خلال الفترة القادمة متوقع، ويأتى ضمن استراتيجية الشركة خاصة أنها تعد فرصه جيدة للتوسع وتبادل الخبرات، خاصة أن هذه الخطوة تتماشى مع رؤية الشركة، والانتقال للسوق الرئيسى.

ويأتى التعاون مع شركة الإسكندرية للاستثمارات خطوة داعمة لإيجاد فرص استثمارية للقطاع الخاص، حيث تعمل الأولى بموجب هذا التعاون على إعداد مقترح تطوير قطعة الأرض المملوكة للشركة القابضة للغزل والنسيج، والتى تقع فى طريق أسوان الزراعى الغربى بمدينة أسيوط على مساحة ١٢٠٩٧٤م مربع حوالى ٢٨٫٧٩٧ فدان.

سبق وأن كلفت «الأولى» شركة ريكويزا للاستشارات المالية لإعداد القيمة العادلة للسهم، وكذلك الخطط المستقبلية للشركة لزيادة رأس المال المصدر حسبما تسفر عنه الدراسة، وتأتى تلك الخطوة ضمن خطة توسعيه للرؤية المستقبلية للشركة التى تشمل تنفيذ عدد من المشروعات المتنوعة والمختلفة التى تعزز من تواجدها بالسوق المصرى.