محافظ بني سويف يتابع  سير  أعمال امتحانات الثانوية العامة 

المحافظ يتابع امتحانات الثانوية العامة

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام سير أعمال امتحانات الدور الأول للثانوية العامة2022/2023 والتي استؤنفت اليوم حيث يبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان أكثر من 19 ألف طالباً وطالبة نظامي خدمات منازل موزعين داخل 50 لجنة على مستوى المحافظة

واطمأن المحافظ على سير العملية الامتحانية من وكيل الوزارة محمد عبد التواب والذي أشار إلى متابعته من خلال غرفة عمليات المديرية منذ الصباح الباكر وصول أوراق الأسئلة إلى مقار اللجان و انتظام الطلاب داخل اللجان حيث يؤدى اليوم الأحد طلاب القسم العلمي الامتحان في مادة الكيمياء ، بالتزامن مع أداء طلاب القسم الأدبي الامتحان في مادة الجغرافيا فيما يؤدي طلبة مدارس المكفوفين الامتحان في مادة الجغرافيا "ورقة ثانية"

اليوم الأحد هو آخر امتحان يؤديه الطلاب قبل إجازة عيد الأضحى

وأكد وكيل الوزارة أن اليوم الأحد هو آخر امتحان يؤديه الطلاب قبل إجازة عيد الأضحى المبارك التي تبدأ الثلاثاء المقبل 27 يوينو الجاري وتنتهى 1 يوليو المقبل على أن تستؤنف الامتحانات عقب انتهاء الإجازة يوم الأحد 2يوليو من الأسبوع المقبل بمادتي الفيزياء للقسم العلمي والتاريخ للقسم الأدبي ، لتختتم يوم الخميس 13 يوليو بأداء الطلاب الامتحان في الأحياء والعلوم لطلبة علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلبة رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية

وأشار وكيل التعليم إلى الالتزام بتوجيهات المحافظ د محمد هاني غنيم بتضافر الجهود والتنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى الإدارات بتوفير ‏سبل الراحة لأداء الامتحان فى هدوء ودون حدوث أى ‏تجاوز، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسباً لمواجهة أى ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء فترة عقد الامتحانات منوها عن الاتصال الدائم بين غرفة عمليات المديرية وغرفتي الوزارة والمحافظة من ناحية وغرف إدارات التعليم من ناحية آخرى لمتابعة سير الامتحانات ،والاطمئنان على تذليل كافة المعوقات

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