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فرحة وسعادة على وجوه طلاب الثانوية بعد سهولة امتحان الجغرافيا
الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

المحافظ يتابع امتحانات الثانوية العامة

محافظ بني سويف يتابع  سير  أعمال امتحانات الثانوية العامة 

غرفة عمليات الثانوية
غرفة عمليات الثانوية العامة

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف  انتظام سير أعمال امتحانات الدور الأول للثانوية العامة2022/2023 والتي استؤنفت  اليوم  حيث يبلغ  عدد الطلاب المتقدمين للامتحان  أكثر من 19 ألف طالباً وطالبة  نظامي خدمات  منازل  موزعين داخل 50 لجنة على مستوى المحافظة

 واطمأن المحافظ على سير العملية الامتحانية  من  وكيل الوزارة  محمد  عبد التواب والذي أشار إلى متابعته  من خلال غرفة عمليات المديرية  منذ الصباح الباكر وصول أوراق الأسئلة إلى مقار اللجان و انتظام الطلاب داخل اللجان  حيث يؤدى  اليوم الأحد  طلاب القسم العلمي الامتحان في مادة الكيمياء ، بالتزامن مع أداء طلاب القسم الأدبي الامتحان في مادة الجغرافيا  فيما يؤدي طلبة مدارس المكفوفين الامتحان في مادة الجغرافيا  "ورقة ثانية"

اليوم الأحد هو آخر امتحان يؤديه الطلاب  قبل إجازة عيد الأضحى 

وأكد وكيل الوزارة أن اليوم الأحد هو آخر امتحان يؤديه الطلاب  قبل إجازة عيد الأضحى المبارك  التي تبدأ الثلاثاء المقبل 27 يوينو الجاري   وتنتهى 1 يوليو المقبل على أن تستؤنف الامتحانات  عقب انتهاء الإجازة  يوم الأحد 2يوليو من الأسبوع المقبل بمادتي الفيزياء للقسم العلمي  والتاريخ للقسم الأدبي ، لتختتم  يوم الخميس 13 يوليو  بأداء الطلاب الامتحان  في  الأحياء والعلوم لطلبة علوم  والجبر والهندسة الفراغية لطلبة رياضة  والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية

 وأشار وكيل التعليم إلى الالتزام بتوجيهات المحافظ  د محمد هاني غنيم  بتضافر الجهود والتنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى الإدارات بتوفير ‏سبل الراحة  لأداء الامتحان فى هدوء ودون حدوث أى ‏تجاوز، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسباً لمواجهة أى ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء فترة  عقد الامتحانات   منوها عن الاتصال الدائم بين غرفة عمليات المديرية وغرفتي الوزارة  والمحافظة من ناحية وغرف إدارات التعليم من ناحية آخرى لمتابعة سير الامتحانات ،والاطمئنان على تذليل كافة المعوقات

 

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