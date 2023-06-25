الأحد 25 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

إنقاذ طالبة داخل لجنة امتحان الثانوية "ماذا حدث"

إنقاذ طالبة داخل
إنقاذ طالبة داخل لجنة امتحان الثانوية

أصيبت طالبة بحالة إغماء نتيجة تعرضها لهبوط خلال تواجدها داخل لجنة امتحان الثانوية العامة بمدرسة أم الأبطال الثانوية بنات بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة.

تلقي قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بإصابة طالبة بحالة إغماء خلال تواجدها داخل لجنة امتحان الثانوية العامة بمدرسة الأبطال الثانوية بنات بدائرة القسم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين إصابة طالبة تدعى "بسنت س" بحالة إغماء نتيجة تعرضها لهبوط وجري نقل المصابة إلي مستشفى الهرم لعمل الإسعافات اللازمة.


وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مواد متعلقة

حداد ينهي حياة عامل بسبب خلافات مالية

عنتر يصرخ .. زوجتي لهفت أموالي واتهمت العفاريت وطلبت الخلع .. تخيلوا

خناقة شوارع تنتهي بمتوفي و4 مصابين

وفاة سيدة عقب اشتعال النيران داخل شقتها

صاحب العمر يُنهي حياة صديقه بالطالبية والسبب صادم

السجن المؤبد لمروج مخدرات بمدينة نصر

معركة الجيرة بدار السلام تنتهي بمتوفي

خدمات مرورية بشوارع وميادين القاهرة
الجريدة الورقية