تحت شعار "لبسك لغيرك عيد" ... انطلاق مبادرة يوم الخير بمغاغة

نفذت إدارة الشباب والرياضة بمغاغة شمال المنيا، فعاليات مبادرة يوم الخير داخل مركز شباب مدينة مغاغة، والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتنمية الشباب إدارة أندية الفتاة والمرأة.

وذلك بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية، تحت شعار" لبسك لغيرك عيد" بمشاركة أندية التطوع ،وأندية الفتاة ، وتتضمن المبادرة جمع الملابس، وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا، للتخفيف عن كاهل الأسرة ، ومواجهة أعباء الحياة وتوفير المستلزمات الضرورية.

إقبال كثير من المترددين على المبادرة بمركز شباب مدينة مغاغة

وشهدت مبادرة يوم الخير في يومها الأول، إقبالًا كثيرًا من المترددين على المبادرة بمركز شباب مدينة مغاغة، بقيادة سامى وجيه مدير إدارة الشباب مغاغة، وأحمد طلعت مدير مركز شباب مدينة مغاغة، ومسئولة أنديه النطوع والفتاه بالمركز، وتأتى هذه المبادرة حرصا من وزارة الشباب والرياضة، على تكرارها عقب تنفيذها بعيد الفطر الماضى.

وذلك منطلق الدور الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة داخل المجتمع ، ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات وتعليمات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، وإشراف دكتورة سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب، أحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة تنفيذ سامى وجيه مدير إدارة الشباب والرياضة بمغاغة.

يذكر أن مجلس جامعة المنيا اجتمع اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، وبحضور عمداء الكليات ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والمدير التنفيذي للمعلومات، والمستشار القانوني، وأمين عام الجامعة، ورئيس اتحاد طلاب الجامعة.

وقدم رئيس الجامعة باسم أعضاء المجلس التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، والاحتفال بذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، متمنيًا أن يعيده الله على الأمة الإسلامية والقيادة السياسية وجميع منتسبي الجامعة والشعب المصري العظيم بالخير واليمن والبركات.

ومقدمًا الشكر للعمداء ولجميع القائمين علي أعمال الامتحانات والعملية التعليمية علي مجهوداتهم خلال فترة الامتحانات وأعمال التصحيح بالكنترولات وسرعة إعلان النتائج لمعظم الفرق الدراسية بجميع كليات الجامعة، وانتهاء كليات دار العلوم والتربية النوعية والألسن والتربية الفنية والآداب من إعلان كافة نتائجهم، واستمرار باقي الكليات العملية في إعلان نتائجها بالكامل حتى أول يوليو القادم كحد أقصى.

ووافق أعضاء المجلس بالتبرع بربع راتبهم عن شهر يوليو لصالح صندوق تحسين خدمات المرضى بالمستشفيات الجامعية، مساهمة منهم في دعم المرضى غير القادرين مادياً في تكاليف العلاج، وتحسين الرعاية الصحية المقدمة لهم، وذلك في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به المستشفيات الجامعية.

وأكد د. فرحات أن إدراج جامعة المنيا وظهورها في أكبر 5 تصنيفات عالمية وهم: تصنيف التايمز وQS البريطانيين، وUSNEWS الأمريكي، وشنغهاي الصيني، وأخيراً بتصنيف ليدن الهولندي، والتي تقيس مستوى التعليم والخريجين والباحثين بالجامعة، الأمر الذي يؤكد على أن الجامعة تسير في مسارها الصحيح لتلبية معايير ومؤشرات التصنيفات العالمية، الذي تؤهلها للمنافسة وتحقيق مكانة تتميز بها ضمن خارطة الجامعات العالمية، وهو ما يكون له مردوده إيجابي في جذب الطلاب الوافدين، والاعتراف بالدرجات العلمية لخريجيها في العديد من الدول.