أدعية مستحبة ليوم عرفة

يبحث الكثيرون عن أدعية يوم عرفة الذي يعد من أفضل الأيام عند الله، ويستحب الإكثار من الأدعية في ذلك اليوم.

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يقف الحج فيه على جبل عرفات والذي هو بمثابة أهم مناسك الحج، وأدعية يوم عرفة مكتوبة لغير الحاج علينا الإكثار منها مع الإكثار من التهليل والتحميد والتكبير وقراءة القرآن.

أدعية يوم عرفة مكتوبة لغير الحاج.

ونقول في أدعية يوم عرفة مكتوبة لغير الحاج وأفضل ما قلتُ أنا والنبيون من قبلي: لا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَه لا شريكَ له

- اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرةِ حسنة وقِنا عذابَ النَّارِ.

-اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وما أخَّرْتُ، وما أسْرَرْتُ وما أعْلَنْتُ، أنْتَ المُقَدِّمُ وأَنْتَ المُؤَخِّرُ، وأَنْتَ علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ

-اللهم اشفِ مرضانا ومرضى المسلمين شفاءً لا يغادر سقماً، اللهم يامن تعيد المريض لصحته، وتستجيب دُعاء البائس، اشف كل مريض.

-اللَّهُمَّ فإنِّي أَعُوذُ بكَ مِن فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ القَبْرِ وَعَذَابِ القَبْرِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الغِنَى، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الفَقْرِ، وَأَعُوذُ بكَ مِن شَرِّ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ.

-اللّهم أسكنّا الفردوس بجوار نبيك الكريم، إلهي إن كنت لا ترحم إلّا الطائعين فمن للعاصين، وإن كنت لا تقبل إلّا العاملين فمنّ للمقصرين.

ونقول في أدعية يوم عرفة مكتوبة لغير الحاج اللهم أعتق رقبتي من النار، وأوسع لي من الرزق الحلال، واصرف عني فسقة الجن والأنس.

-ربنا وآتنا ما وعدتنا على رُسُلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.

-اللّهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تُكفّر عنا سيئاتنا، وأن تتولى أمرنا، وأن تختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.

-اللهم اعتق رقابنا من النار، لاتحرمنا من فضلك وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا، وتعفو عنا

-اللّهم اختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير يا أرحم الراحمين يا كريم.

-اللّهم اغفر لي ولوالدي ولمن أحسن إلي، اللّهم سهّل لنا كل عسير وأرنا في حياتنا ما يسرّنا ويرضيك.

-ربنا إننا سمعنا مناديًا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفّر عنا سيئاتنا وتوفّنا مع الأبرار

-اللهم اجعلنا ممن عفوت عنهم وغفرت لهم اللهم اجعلنا في هذا اليوم من الفائزين بجنات النعيم.

-اللهم بعدد تكبيرات خلقك في يوم عرفة ارحم موتانا واغفر لهم اللهم في هذه الأيام المباركه افتح لهم باب تهب منه نسائم الجنه لا يغلق ابدا.

اللهم في يوم عرفه

اللهم في يوم عرفه، هم 4 كلمات علينا أن نبدأ بهم كلمات دعائنا في يوم عرفة حتى يغفر الله ويستجيب لنا في هذا اليوم المبارك، اللهم في يوم عرفه افرحنا بخبر جميل واشف كل مريض وارحم كل ميت واشرح صدورنا واجعل هذا اليوم استجابة لكل خير وابعدنا من كل شر.

-اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبنِ والبخلِ، والهرمِ، والقسوةِ، والغفلةِ، والعيْلةِ، والذلةِ، والمسكنةِ، وأعوذُ بك من الفقرِ والكفرِ، والفسوقِ والشقاقِ والنفاقِ، والسمعةِ والرياءِ، وأعوذُ بك من الصممِ، والبُكمِ، والجنونِ، والجُذامِ، والبَرَصِ، وسيِّئِ الأسقامِ.

اللهم الاجابه، لا تخرجني يالله من يوم عرفه إلا وقد أصلحت حالي وقويت إيماني وأسعدت حياتي وحققت ما في بالي يارب إنك على كل شيء قدير.

اللهم ياجامع الغيم في السماء اجمع بيني وبين فرحي وسعادتي وتوفيقي وبمن أحب وكل أمر تعلم أنه خير لي إنك على كل شي قدير.

-اللهم في يوم عرفه اعتق رقابنا من النار، لاتحرمنا من فضلك وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا، وتعفو عنا.. ربنا إننا سمعنا مناديًا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفّر عنا سيئاتنا وتوفّنا مع الأبرار

-ربَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الكافرين.

-اللهم بعدد تكبيرات خلقك في يوم عرفه ارحم من ذهبوا واغفر لهم اللهم افتح لهم باب تهب منه نسائم الجنه لا يغلق ابدا.

-اللهم اجعلنا ممن نال نصيب العتق في يومك الفضيل واغفر لنا وارحمنا وجازنا بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا.

-اللهم في يوم عرفه، أفرحنا بخبر جميل وإشف كل مريض وأرحم كل ميت وإشرح صدورنا وأجعل هذا اليوم إستجابه لكل خير وأبعدنا من كل شر ي رب.

يوم عرفه إحتضنوا أسمي بين أدعيتكم في هذا اليوم فربما أسعد بها طوال عمري اللهم سخرلي من يشملني بخير دعائه.

اللهم في يوم عرفه سامحني على كل صلاة تركتها وكل صلاة أخرتها واجعلني يارب محافظا عليها وثبتني يارب على دينك حتى القاك.

اللهم لا تردنا خائبين، ولا تعيدنا محرومين، وتب علينا يا أرحم الراحمين، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين يوم عرفه.

اللهم لاتجعل يوم عرفة يمضي إلا وقد غفرت ذنوبنا وعفوت عنا واستجبت دعاءنا ورضيت عنا يامجيب السائلين ياالله.

يوم عرفه اللهم إن لنا أحباب في القبور قد طال رقادهم اللهم أغفر لهم وأرحمهم وتجاوز عنهم ونقهم من الذنوب والخطايا.

الحمد الله علي بلوغ العشر والحمد الله علي تمام صيام يوم عرفه اللهم اجعلنا من المقبولين ومن المغفورين وعيدكم مكلل با الافراح والمسرات.

اللهم لاتطوي يوم عرفة إلا وقد سترت عوراتنا ومحوت سيئاتنا، وقبلت توبتنا وفرجت همومنا، وشفيت مرضانا.

اللهم ارزقنا فرحة في يوم عرفه لا تسعها الدنيا ومن عليها وعوضنا بما هو خيرا لنا وابعدنا عن كل شر وارزقنا حظا تدمع اعيوننا فرحا به يارب.

ربي اجعل يوم عرفه ميلادا جديدا لارواحنا يمحو عنها مامضى اللهم إنا نستودعك ادعيه فاضت بها قلوبنا فاستجبها لنا يارب تصبحون على خير.

اللهم في يوم عرفة اجمع قلوبنا على حبك، وجوارحنا على طاعتك ونفوسنا على خشيتك، و أرواحنا في جنتك، ولا تحرمنا عفوك ورحمتك.

اللهم لاترد لي ولأحبتي في يوم عرفه اي دعاء ولا تخيب لنا رجاء ولا تسكن جسدنا دٓاء ولا تشمت بنا أعداء، و ادفع عنا كل هم و غم وبلاء.

اللهم في يوم عرفة اجمع قلوبنا على حبك واجمع جوارحنا على طاعتك،واجمع نفوسنا على خشيتك واجمع أرواحنا في جنتك ولا تحرمنا عفوك ورحمتك يارب.

دعاء وقفة عرفات

اللهم لا تخرجني من يوم عرفه الا وقد أصلحت حالي و قويت إيماني وأسعدت حياتي وحققت ما في بالي يا رب إنك على كل شي قدير.

اللّهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تُكفّر عنا سيئاتنا، وأن تتولى أمرنا، وأن تختم بالباقيات الصالحات أعمالنا

اللّهم اغفر لي ولوالدي ولمن أحسن إلي، اللّهم سهّل لنا كل عسير وأرنا في حياتنا ما يسرّنا ويرضيك

اللّهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة

- اللّهم اغفر لي ولوالدي ولمن أحسن إلي، اللّهم سهّل لنا كل عسير وأرنا في حياتنا ما يسرّنا ويرضيك

-اللهم ما قسمت في يوم عرفة من خير وصحة وسعة رزق واستجابة دعاء فاجعل لنا وأحبابنا وكل من له حق علينا أوفر الحظ والنصيب.

-اللهم في يوم عرفه الفضيل اغفر لوالدي وارحمه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماءوالثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا.

-في يوم عرفة أدعو اللهم إختر لنا طريقا يسعدنا ، طريقا لا يشقي قلوبنا ولا يؤذي أعيننا ، طريقا ترضاه لنا ثم ترضينا به.

-اللهم بلغنا خير ايام الدنيا عشر ذي الحجة ويوم عرفة واجعل لنا فيها دعوة مستجابة واغفر ذنوبنا واشف مريضنا وارزقنا ما نحتاجة يا رب.

-تسامحوا قبل يوم عرفه وكونوا أنقياء ك الأطفال اللهم اني قد سامحت كل خلقك وكل من ظلمني لوجهك يا كريم اللهم بلغنا يوم عرفة.

-اللهم بلغنا عشر ذي الحجه وبلغنا يوم عرفه وبلغنا عيد الأضحى نحن ومن نحب ب نعمه ۈعافيه وأمن وأمان وبلاد المسلمين يآرب.

-اللهم بلغنا العشر من ذي الحجة و يوم عرفة واجعل لنا فيه دعوات ﻻترد وأعمال متقبلة يا أكرم اﻷكرامين يارب.