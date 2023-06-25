الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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سامي صبري
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

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مساجد جديدة تدخل الخدمة الجمعة

مساجد جديدة تدخل
مساجد جديدة تدخل الخدمة الجمعة

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 11 مسجدًا يوم الجمعة المقبلة منها 7 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و 4 مساجد صيانة وتطويرًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 حتى تاريخه 1228 مسجدًا، منها 986 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و242 مسجدًا صيانة وتطويرًا وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد


مديرية أوقاف البحيرة
1. غيات -  رزافة– مركز الدلنجات


مديرية أوقاف الغربية
2. الدماطي – سجين - قطور


مديرية أوقاف بني سويف
3. الورشة – سنور شرق النيل – بني سويف
4. عمر بن عبد العزيز – باها – مركز بني سويف


مديرية أوقاف سوهاج
5. علي بن أبي طالب- بني جميل – مركز البلينا


مديرية أوقاف الفيوم
6. الرحمن بجوار المقابر - ترسا
7. المصطفى – عزبة زينا – إطسا 


ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف دمياط
1. الرحمة غرس الدين – قرية أم الرزق الوسطاني – كفر سعد


مديرية أوقاف الجيزة
2. محمد عبد المنعم – شارع ترعة الزمر- العمرانية 


مديرية أوقاف قنا
3. المغازي – بندر فرشوط


مديرية أوقاف سوهاج
4. علي بك الكبير – بندر سوهاج

 

الجريدة الورقية