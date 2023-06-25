مساجد جديدة تدخل الخدمة الجمعة

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 11 مسجدًا يوم الجمعة المقبلة منها 7 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و 4 مساجد صيانة وتطويرًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 حتى تاريخه 1228 مسجدًا، منها 986 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و242 مسجدًا صيانة وتطويرًا وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد



مديرية أوقاف البحيرة

1. غيات - رزافة– مركز الدلنجات



مديرية أوقاف الغربية

2. الدماطي – سجين - قطور



مديرية أوقاف بني سويف

3. الورشة – سنور شرق النيل – بني سويف

4. عمر بن عبد العزيز – باها – مركز بني سويف



مديرية أوقاف سوهاج

5. علي بن أبي طالب- بني جميل – مركز البلينا



مديرية أوقاف الفيوم

6. الرحمن بجوار المقابر - ترسا

7. المصطفى – عزبة زينا – إطسا



ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف دمياط

1. الرحمة غرس الدين – قرية أم الرزق الوسطاني – كفر سعد



مديرية أوقاف الجيزة

2. محمد عبد المنعم – شارع ترعة الزمر- العمرانية



مديرية أوقاف قنا

3. المغازي – بندر فرشوط



مديرية أوقاف سوهاج

4. علي بك الكبير – بندر سوهاج