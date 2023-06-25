ميدو: "احتفلنا بتتويج الأهلي بأفريقيا أكتر من قناة النادي نفسه"

أكد أحمد حسام ميدو أنه وجه تهنئة خاصة لـ حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، بعد تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "احتفلنا في برنامج الريمونتادا بتتويج الأهلي بلقب أفريقيا أكتر من قناة النادي الأهلي نفسها، لدرجة إن زوجتي بعتتلي قالتلي ياعم خلاص".

وأضاف: "بعت رسالة لحسام غالي بعد تتويج الأهلي بأفريقيا بخمس دقائق قولتله ألف مبروك يا كابيتانو تستاهلوا".

واختتم: "الأهلي الفترة اللي فاتت ماشي زي الفل مقولناش حاجة عليه نهائي".

الأهلي يجدد عقد حسين الشحات لمدة ثلاث مواسم قادمة

أعلن أمير توفيق، القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، عن تجديد عقد حسين الشحات لاعب الفريق، لمدة ثلاث مواسم قادمة.

وقام أمير توفيق بإنهاء كافة الأمور المالية والإدارية مع اللاعب، بعد التنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، والمشرف العام على الكرة ولجنة التخطيط..

تفاصيل عقد حسين الشحات الجديد مع الأهلي

كشف الإعلامي الرياضي أحمد حسام ميدو، التفاصيل المالية الخاصة في عقد حسين الشحات الجديد مع النادي الأهلي، والذي وقع عليه بعد الاتفاق معه على التجديد لمدة 3 مواسم.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "حسين الشحات وقع بالفعل على تجديد تعاقده مع الأهلي لمدة 3 مواسم، وسيحصل على 14 مليون في أول موسمين، و15 مليون في الموسم الثالث".

واختتم: "حسين الشحات يستحق التجديد مع الأهلي لكونه رد على الانتقادات في الملعب، من يريد اللعب بدون ضغوط يذهب إلى أندية الشركات وليس الأهلي أو الزمالك".