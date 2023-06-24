أبرز الملفات على طاولة مدبولي ورئيس وزراء الهند

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، اليوم بمقر مجلس الوزراء، اجتماع مائدة مستديرة لبحث ملفات التعاون ذات الاهتمام المشترك.

اجتماع مائدة مستديرة بين مدبولي ورئيس وزراء الهند

أبرز تصريحات في اجتماع مائدة مستديرة لبحث ملفات التعاون ذات الاهتمام المشترك بين مصر والهند:

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس وزراء الهند

ــ زيارة رئيس وزراء الهند تأتي في توقيت رمزي مهم في ظل تزامنها مع مرور 75 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

ــ الحكومة المصرية تدرك لما تحمله من دلالة على تميّز العلاقات بين مصر والهند.

ــ الزيارة تأتي في إطار المتابعة لزيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية إلى الهند في يناير 2023، والتي تم خلالها الإعلان عن ترفيع علاقات البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس وزراء الهند

ــ نشاط ملحوظ في عدد من مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، وجاء عقب الاتفاق على ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

ــ الإرادة المشتركة لدى حكومتي البلدين توفر لترجمة الارتقاء بالعلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية إلى واقع ملموس.

ــ التقارب بين مصر والهند في الأولويات.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس وزراء الهند

أبرز الملفات على طوالة مدبولي ورئيس وزراء الهند

ــ الترحيب بانعقاد جولة المشاورات السياسية بين البلدين في القاهرة مؤخراً.

ــ تواصل مكثف بين الجهات الفنية في البلدين لتطوير التعاون في العديد من المجالات.

ــ التعاون في المجالات الإضافية التي يمكن للجانبين تعزيز التعاون فيها مثل التعليم العالي، والسياحة والثقافة، فضلاً عن تبادل الخبرات التي تهم كل من الطرفين استناداً إلى النجاحات التي حققها كل طرف في إطار تحديث الدولة.

ــ تطوير مستمر في العلاقات الاقتصادية التجارية بين مصر والهند

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس وزراء الهند

ــ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي نحو 7 مليارات دولار، إلى جانب وجود فرص حقيقية لزيادة حجم التبادل التجاري خلال السنوات الخمس القادمة وصولاً إلى 12 مليار دولار.

ــ تقدير مصر لحجم الاستثمارات الهندية في مصر والذي بلغت قيمته حوالي 3.5 مليار دولار.

ــ ضخ استثمارات لإقامة مشروعات هندية جديدة أو التوسع في مشروعات قائمة بمنطقة قناة السويس.

ــ ترحيب مصري بنتائج الاجتماع الرابع لمجلس الأعمال المشترك بين البلدين في القاهرة في أغسطس 2022 وما تم تناوله حول أساليب تشجيع الاستثمارات بين البلدين وتحديد المجالات الواعدة.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس وزراء الهند

ــ التأكيد على وجود العديد من المجالات والفرص التجارية والاستثمارية الإضافية للتفاعل بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

ــ تتطلع مصر لإرثاء علاقة استراتيجية بين البلدين في مجال تبادل السلع الاستراتيجية.

ــ اهتمام مصر بتعميق التعاون مع الهند في مجال التعليم العالي، وتعزيز التعاون مع الهند في مجال الرعاية الصحية وإنتاج الأدوية.

ــ تعاون إحدى الشركات الهندية مع شركة "فاكسيرا" المصرية لإقامة مصنع لإنتاج اللقاحات بمدينة السادس من أكتوبر.