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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

ضمن خطة دعم أندية الفتاة…

الشباب والرياضة تنظم ورشة النسيج والرسم للفتيات بمركز شباب الجيزة

بوابة الوفد الإلكترونية

نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - إدارة الفتاة والمرأة، ورشة النسيج والرسم على الشنط  ،ضمن خطة دعم أندية الفتاة، وذلك بمركز شباب الجيزة التابع لإدارة شباب جنوب الجيزة ، بالتعاون مع مديريه الشباب والرياضه بالجيزة.

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وتهدف الورشة إلي تنمية مهارات الفتيات وتدريبهن على الحرف اليدوية المختلفة ، من أجل توفير فرص عمل لهن واستغلال مواهبهن المختلفة وتنمية مهارات العمل الإنتاجى ، وذلك إطار الأنشطة المختلفة التي تقوم بها أندية الفتاة بمراكز شباب علي مستوي المحافظات ، وتماشيا مع توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بضرورة الاهتمام بتوسيع قاعدة العمل لأندية الفتاة والمرأة بمراكز الشباب .

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