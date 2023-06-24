الشباب والرياضة تنظم ورشة النسيج والرسم للفتيات بمركز شباب الجيزة

ضمن خطة دعم أندية الفتاة…

نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - إدارة الفتاة والمرأة، ورشة النسيج والرسم على الشنط ،ضمن خطة دعم أندية الفتاة، وذلك بمركز شباب الجيزة التابع لإدارة شباب جنوب الجيزة ، بالتعاون مع مديريه الشباب والرياضه بالجيزة.

وتهدف الورشة إلي تنمية مهارات الفتيات وتدريبهن على الحرف اليدوية المختلفة ، من أجل توفير فرص عمل لهن واستغلال مواهبهن المختلفة وتنمية مهارات العمل الإنتاجى ، وذلك إطار الأنشطة المختلفة التي تقوم بها أندية الفتاة بمراكز شباب علي مستوي المحافظات ، وتماشيا مع توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بضرورة الاهتمام بتوسيع قاعدة العمل لأندية الفتاة والمرأة بمراكز الشباب .