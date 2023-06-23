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الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الرئيس السيسي وولي العهد السعودي في صورة واحدة بفرنسا

الرئيس السيسي وولي
الرئيس السيسي وولي العهد السعودي

 ظهرت صورة تجمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالرئيس عبدالفتاح ‎السيسي اليوم، في فرنسا، حسبما نشرت صحيفة سبق السعودية.

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 منعت السعودية دخول دبلوماسيين إسرائيليين إلى حدث دولي في فرنسا، شارك فيه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، حسبما أعلنت عدد من وسائل الإعلام العربية.

 ذكر الموقع العبري "واللا"، في تغريدات عدة على تويتر: "إن المملكة العربية السعودية حالت دون دخول دبلوماسيين إسرائيليين اثنين من المشاركة في حدث سعودي جرت وقائعه في فرنسا، بسبب حضور ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان".

 أوضح الموقع أنه وقعت حادثة دبلوماسية محرجة لاثنين من الدبلوماسيين الإسرائيليين حينما منعا من دخول مؤتمر "إكسبو 2030" المقرر حدوثه في الرياض، بسبب حضور الأمير محمد بن سلمان، إذ اكتشفا في اللحظة الأخيرة حذف اسمهما من قائمة المدعوين للحفل.

 نقل الموقع تلك المعلومات عن دبلوماسيين إسرائيليين تابعين لوزارة الخارجية في تل أبيب، أنه من الممكن أن تكون واقعة حذف اسمي الدبلوماسيين تعد رد فعل من جانب المملكة العربية السعودية على السياسة الإسرائيلية الأخيرة تجاه القضية الفلسطينية.

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