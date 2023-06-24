علي ربيع.. "بعد الشر" فى المركز الرابع بشباك التذاكر

"بعد الشر"، نجح فيلم الفنان علي ربيع والفنانة ميرنا نور الدين، أن يحصد إيرادات أمس بلغت 12,079 جنيه، بينما حقق إجمالي إيراداته 16 مليون جنيه، وذلك منذ طرحه بشباك التذاكر السينمائي.

قصة بعد الشر

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حيث يجسد علي ربيع خلال الأحداث شخصية طيار يقابل العديد من المواقف الكوميدية، وكشف الإعلان الدعائي الرسمي للفيلم عن استعداد علي ربيع للزواج من رنا رئيس، وبعد ذلك يدخل في قصة حب مع ميرنا نور الدين ويمر بالعديد من المواقف الكوميدية بسبب علاقته بالاثنين.

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بعد الشر

والفيلم حقق ردود فعل جيدة منذ عرضه فى الدول العربية، حيث يبحث جمهور العيد دائمًا عن أعمال كوميدية متنوعة وهى الخلطة التى يجيدها المنتج أحمد السبكى وحققت أغنيته الدعائية «كنكة قهوة» نجاحًا كبيرًا، حيث تجمع نجوم الأغنية الشعبية عبدالباسط حمودة ومحمود الليثى وحمدى بتشان وحسن الخلعى لأول مرة.

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زومبى

وكان آخر أعمال على ربيع فيلم "زومبى" الذى تم عرضه فى عيد الفطر الماضى، وشارك فى بطولته حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، بسنت أحمد صيام، وليد أبو المجد، سامى مغاورى، ومحمود السيسى وضيف الشرف عمرو عبد الجليل، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.

بعد الشر

وكان أكد الفنان علي ربيع سعادته بردود الفعل التى حققها الفيلم حتى الآن وقال، الحمد لله الجمهور دائمًا يبحث عن البسمة، وهذا ما وجده فى الفيلم، وأضاف أن عرض الفيلم فى قاعات عرض مختلفة بالوطن العربى ساعد على انتشاره، واستقبلت ردود فعل من الوطن العربى أسعدتنى كثيرًا.

وعن الشخصية التى يقدمها فى الفيلم قال، أقدم شخصية طيار يقع فى العديد من المشكلات بسبب إخلاقياته غير المنضبطة، وهو ما يظهر خلال الأحداث.

وعن استعداده للشخصية قال، أقرأ المشهد قبل التصوير وأنفذه بتلقائية بروح الكاركترات، وهناك انفعالات وكوميديا تخلق من داخل الموقف، ونتيجة تأثر الممثل بالأجواء والمكان والموقف تتاح له مساحة تفاعلية، لأن الفنان ليس مجرد حافظ وملقن للسيناريو فقط، ولكنه يضيف للشخصية التى يجسدها، وهو ما تعلمته بمركز الإبداع.

بعد الشر

وأضاف، هناك كوميديا تفاعليه مع فريق العمل بالكامل، وهذا مهم وينتج عنه أداء مختلف نتيجة الكيميا مع فريق العمل، لأن هدفنا جميعًا أن نسعد الجمهور ونقدم أفضل ما لدينا.

وعن اعتمادهم على كوميديا الموقف داخل الأحداث قال، دائمًا حريص على جذب واستقطاب كل الجماهير من جميع الفئات المجتمعية والأعمار، الكوميديا فيه نابعة من الشارع يتفهمها الجميع، بأسلوب الشباب العصرى، دائمًا أبحث عن الضحك من الحياة اليومية لكل من حولى، ولن تجدى لفظًا خارجًا فى كل تجاربى.

وعن اعتماده دائمًا على تقديم الكوميديا فقط قال، الضحك هو أصعب الأنماط الدرامية، والكوميديان مختلف فى صفاته عن أى ممثل من وجهة نظرى، وتشغيل ماكينة الضحك للمتفرج أمر مرهق، عكس الحزن والدراما لأن تعبيرات وجه الإنسان فى الطبيعى تميل إلى الحزن، ليس سهلًا على الإطلاق إضحاكه، ورسم الابتسامة على وجهه، الضحك يتجاوز به الإنسان أى ظروف، أى بنى آدم لا يستطيع العيش بدونه، لذلك أنا أفضل دائمًا أن أقدم الأعمال الكوميدية.

بعد الشر

يشارك على ربيع البطولة الفنان محمد أسامة الشهير بـ«أوس أوس» والذى أكد أن اسم الفيلم «بعد الشر» مناسب جدًا للأحداث، وأضاف أنه الأسم الأول للعمل المتفق عليه، لأن التعويذة التى تصيب ربيع ضمن الأحداث من الممكن أن تصيب الجميع.

وعن دوره قال، أجسد خلال الأحداث شخصية صديق على ربيع، وهما ثنائى يجتمعًا معًا للإيقاع بالفتيات، ولكن بمرور الأحداث، يصاب بتعوذة معينة تجعله يتوب عما يفعله.

وتابع أوس أوس: «أنا وعلى ربيع أصدقاء منذ ١٥ عامًا، والحمد لله الكيميا بيننا قوية، وهذا ظهر خلال عملنا بالمسرح والدراما، نحن قدمنا أعمالًا كثيرة معًا، وأصبحنا بمثابة أشقاء وهذه من الخصائص التى استفدناها من مسرح مصر، وتعودنا على طريقة بعض، وهدفنا الأساسى أن نسعد الجمهور.

وعن تقديمهم العديد من الأعمال معًا قال، أشعر دائمًا بأن الأدوار تنادينا، أغلب السيناريوهات تجمعنا أنا وعلى ربيع وفريق مسرح مصر بشكل عام، وكأن الأدوار مكتوبة لنا وهذا طبيعى لأننا حققنا نجاحًا مشتركًا.

وأضاف أن شخصيتنا فى فيلم «بعد الشر» قريبة منا للغاية، نحن ننقل الضحك من الكواليس على الشاشة، وأضاف، أتمنا أنا وجيلى أن نقدم أعمال تراجيدي أو أكشن، ما زال لدينا العديد من التفاصيل التى لم يكتشفها المخرجون، لأننا قدمنا أعمالاً مهمة فى مسرح الجامعة مثل هاملت، وعطيل، وقدمنا أعمالًا أدبية مهمه حصلنا خلالها على العديد من جوائز الدولة، لذلك نتمنى أن يرانا المخرجون بعيون مختلفة، وأتمنى أن يظهر للجمهور الجوانب الأخرى لنا.

ويظهر النجم بيومى فؤاد ضمن الأحداث بشخصية والد على ربيع، وعبر عن سعادته بالمشاركة فى الفيلم وقال هو فانتازيا كوميديا خفيفة، وأنا أحب فريق العمل لذلك شاركت فيه، وعندما عرض على المنتج أحمد السبكى القصة قلت له أن الفيلم سينجح لأنه قريب من الجمهور.

وعن ظهوره فى كل الأفلام المعروضة فى عيدالفطر قال، «ده الطبيعى»، مشيرًا إلى أن الشخصية والكوميديا تختلف من فيلم إلى فيلم ومن دور إلى آخر، وأضاف أنه لا ينافس نفسه لأن أدواره مختلفة، لكنه يحب الظهور طالما أن لديه الوقت والمجهود لكى يقدم الشخصية.

وأشادت ميرنا نور الدين بردود فعل الجمهور حول الفيلم، وقالت إن شخصية مريم التى تجسدها ضمن الأحداث كانت مليئة بالكوميديا، وأضافت، لأول مرة أعمل مع فريق الفيلم، وكانت الكواليس كوميدية، وكنت سعيدة أننى أظهر للجمهور بشكل مختلف، بعد ظهورى فى رمضان بشخصية طبيبة ضمن أحداث مسلسل الكتيبة، كنت متخوفة من التحول فى الشخصيتين، ولكن الحمد لله الجمهور أشاد بالدور، وتلقيت ردود فعل جيدة عنه.

وعن مشاركتها لعلى ربيع وأوس أوس قالت، لم أحضر كواليس كوميديا بهذا الشكل من قبل، فهما نجمان «دمهم خفيف» فى الحقيقة والكوميديا التى تظهر على الشاشة أقل مما تظهر فى الكواليس، وأتمنى تكرار تجربة العمل معهم.

وعلقت رنا رئيس على مشاركتها فى الفيلم وقالت، سعدت كثيرًا بالمشاركة فى العمل، فهو يجمعنى مع أصدقائى، وكل من شارك فى العمل كان هدفه هو إضحاك الجمهور، وأضافت أن الكواليس كانت كوميدية للغاية، وكل فريق العمل كان يضحك طوال الأحداث، وأضافت أن النجاح الذى حققه الفيلم كان متوقعًا لأن الجمهور دائمًا يبحث عما يضحكه، خاصة بعد الوجبة الدرامية الدسمة التى عرضت فى شهر رمضان، فالجمهور دائمًا يكون متشوقًا للسينما وللعمل الجيد

أبطال بعد الشر

ويشارك في بطولة الفيلم بيومي فؤاد، وعمرو عبد الجليل، وسليمان عيد، وهالة فاخر، وألفت عمر، وتأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبد الوهاب.