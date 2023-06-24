30 يونيو يوم ملحمي عظيم في حياة الشعب المصري| فيديو

قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث بجامعة عين شمس، إن 30 يونيو يوم ملحمي عظيم في حياة الشعب المصري، يوم انتصار الشعب على الجماعة الإرهابية ، متابًعا أن الصبر سمى من سمات المصريين على مدار تاريخهم كانوا يتحملون أي نظام يحكم الدولة، ولكنهم لم يقدرون تحمل حكم الإخوان لأكثر من عام.

30 يونيو يوم ملحمي عظيم في حياة الشعب المصري

أضاف أستاذ التاريخ الحديث بجامعة عين شمس، أن الشعب أدرك جيدا أن حكم الإخوان الإرهابي، كان يسعى لتحقيق مطامع الجماعة وليس لتحقيق المصلحة العليا للشعب.

وتابع: هناك العديد من الأفعال أقدم عليها الإخوان الإرهابيين أثارت مشاعر الشعب ضدهم، كما أن الشعب أدرك جيدا أن الذي يحكم مصر هو مكتب الإرشاد وليس الرئيس مرسي.

وأوضح شقرة، أن فترة حكم الإخوان شهدت حالة من الانفلات الأمني، والتقرب من قتلة الرئيس الراحل أنور السادات، واستبعاد العناصر ذات الكفاءة، كلها أمور جعلت الشعب المصري ينفر من حكمهم، ونزل الشعب بمختلف فئاته وأطيافه الشارع للمطالبة برحيل هذه الجماعة.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ، في برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد.

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