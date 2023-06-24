محافظ جنوب سيناء يناقش آليات الحفاظ على البيئة وتنشيط السياحة بمنطقة نويبع - طابا

التقى اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء مع المهندس شريف الغمراوي رئيس مجلس إداره جمعيه حمايه لتنميه المجتمع ورئيس مجلس إداره جمعيه السياحه المستدامه بحضور المهندس تامر مكرم رئيس جمعيه مستثمرى شرم الشيخ وعدد من المستثمرين وعدد من القيادات التنفيذيه بالمحافظه، وذلك ظهر اليوم بمكتبه بمدينه شرم الشيخ ،

وتناول اللقاء عده نقاط هامه منها ما يخص التنمية والحفاظ على البيئة في جنوب سيناء ورفع كفاءة جمعية حمايه للقيام بمهامها في الحفاظ على البيئة وتنميه المجتمع وتفعيل أهداف جمعية السياحة المستدامة المتمثلة في دعم السياحة في كافه انحاء مصر بصفه عامه وجنوب سيناء بصفه خاصه ،

وآليات التعاون مع جمعيه مستثمرين شرم الشيخ وتبادل الخبرات ولمس نقاط القوه والضعف في منطقه نويبع / طابا، للنهوض بالسياحه عامه والسياحه البيئيه خاصه ،