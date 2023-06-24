حكم الإخوان مثْل خطرًا كبيرًا على مصر ومفهوم المواطنة| فيديو

قال فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنه في حال بقاء الإخوان في الحكم بعد 2013، كان مثْل خطرًا كبيرًا على مصر ومفهوم المواطنة.



وتابع مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الإخوان كانت تميز في الحقوق على أسس لا يعرفها المجتمع المصري، لافتا إلى أن مفهوم المواطنة والعلاقة بين الدولة والمواطنين كان سيتغير في حال وجود الإخوان في الحكم.

التنظيمات الإسلامية



وتابع أن الإخوان كان يميزون بين التنظيمات الإسلامية وما دونهم وبعد ذلك ميزوا بين التنظيمات الإسلامية نفسها، موضحا أن المواطن المصري يقبل أي شيء إلا الطعن على علاقته بربه.



وأضاف أن الممارسات التي قام بها تنظيم الإخوان ضد أقليات دينية في مصر وتقسيم المواطنين على أسس مذهبية كان مؤشرا على بدء حرب أهلبة.



وكشف عن 3 استحقاقات حققتها الدولة خلال السنوات العشر الماضية، موضحا أنها تتمثل في تأكيد وتثبيت مفهوم الدولة الوطنية المصرية لأنها تعرضت لاهتزازات في الفترة القليلة التي تولت فيها الجماعة الإرهابية حكم مصر.



وأكد أن ثاني الاستحقاقات هو القضاء على الإرهاب، والذي تمثل في موجة جديدة تختلف عن تلك التي واجهتها الدولة في تسعينيات القرن الماضي.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد.

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