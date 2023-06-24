ريما العنزي: الشبه بيني وبين جورجينا مو في الشكل فقط

كشفت الناشطة السعودية ريما العنزي، عن وجه الشبه بينها وبين عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريجيز، صديقة لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي وقائد منتخب البرتغال

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الناشطة السعودية رينا العنزي وعارضة الأزياء جورجينا رودريجيز

ريما العنزي تكشف عن وجه الشبه بينها وبين جورجينا رودريجيز صديقة كريستيانو رونالدو

وظهرت الناشطة السعودية ريما العنزي، مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات، تكشف فيه التشابه الكبير بينها وبين الأرجنتينية جورجينا رودريجيز، صديقة كريستيانو رونالدو، سواء الخارجي مثل الشكل، أو الداخلي مثل صفاء القلوب، حيث قالت: أنا و جورجينا، مو بس نتشابه بالشكل، حتى في بياض القلوب وطيبتها.

وأضافت الناشطة السعودية ريما العنزي، خلال مقطع الفيديو، قائلة: جورجينا هو ربي عوضها بكريستيانو رونالدو، وأنا عوضي إن شاء الله رح يكون أحسن، وتري ما عندي مشكلة إني طالعة عشان إني أشبه عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز، على الأقل شئ حلو.

الناشطة السعودية رينا العنزي وعارضة الأزياء جورجينا رودريجيز

ناشطة سعودية تعلن رفضها الزواج من النجم العالمي كريستيانو رونالدو

وكانت الناشطة السعودية ريما العنزي، والملقبة بـ شبيهة عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريجز، صديقة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي ومنتخب البرتغال، قد أثارت حالة من الجدل على السوشيال ميديا، بعد حديثها عن خطبة الدون رونالدو لها.

ريما العنزي

الناشطة السعودية ريما العنزي: لو خطبني كريستيانو مارح اتزوجه، لأنه مو ستايلي هو ما يعيبه شئ

وكشفت الناشطة السعودية ريما العنزي، شبيهة جورجينا رودريجز، من خلال مقطع فيديو جديد عبر حسابها على تطيبق سناب شات، عن رفضها الزواج من النجم العالمي كريستيانو رونالدو، حيث قالت: لو خطبني كريستيانو مارح اتزوجه، لأنه مو ستايلي، هو ما يعيبه شئ، لكنه مو الزوج المناسب لي، يا جماعة انتوا تحسون إن كلمة مو ستايلي، كلمة تافة، يعني هذا زواج، لازم تختارون شخص نفس تفكيرك، نفس استايلكم، كريستيانو مو الشخص المناسب لي.

شاهد.. ريما العنزي تعلن رفضها الزواج من رونالدو