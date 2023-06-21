سعودية ترفض الزواج من رونالدو: مو ستايلي

أثارت الناشطة السعودية ريما العنزي، والملقبة بـ شبيهة عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريجز، صديقة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي ومنتخب البرتغال، حالة من الجدل على السوشيال ميديا، بعد حديثها عن خطبة الدون رونالدو لها.





ريما العنزي شبيهة جورجينا

رينا العنزي تكشف سبب رفضها الزواج من رونالدو

وكشفت الناشطة السعودية ريما العنزي، شبيهة جورجينا رودريجز، من خلال مقطع فيديو جديد عبر حسابها على تطيبق سناب شات، عن رفضها الزواج من النجم العالمي كريستيانو رونالدو، حيث قالت: لو خطبني كريستيانو مارح اتزوجه، لأنه مو ستايلي، هو ما يعيبه شئ، لكنه مو الزوج المناسب لي.

وأضافت ريما العنزي، خلال مقطع الفيديو، قائلة: يا جماعة انتوا تحسون إن كلمة مو ستايلي، كلمة تافة، يعني هذا زواج، لازم تختارون شخص نفس تفكيرك، نفس استايلكم، كريستيانو مو الشخص المناسب لي.

ريما العنزي تتوقف عن تقليد جورجينا

وكانت الناشطة السعودية ريما العنزي، قد قررت الابتعاد عن تقليد عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز، صديقة رونالدو، وتوقفها عن الحديث على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وصديقته، عقب تعرض والدتها لمضايقات.

وخرجت ريما العنزي، عن صمتها بعد تعرض والدتها لمضايقات حادة خلال الفترة الماضية، بسبب تقليدها لعارضة الأزياء جورجينا، صديقة رونالدو، وظهرت من خلال خاصية البث المباشر عبر حسابها الشخصي عبر تطبيق التيك توك، موكدة، أنها كانت تمزح خلال الفترة الماضية، منذ البدء في تقليد جورجينا، وليس لديها علم لماذا تتعرض لهذا الكم من التنمر، وهو الأمر الذي تسبب في بكائها لمدة يوم وليلة متواصلين، وهو أول انهيار منذ وفاة والدها.

ريم العنزي

أضافت ريما العنزي، خلال مقطع الفيديو أنها توقفت تمامًا عن تقليد جورجينا، وطلبت من متابعيها التوقف عن الحديث كريستيانو رونالدو، وصديقته، بعد إخبار والدتها بعدد كبير من الشتائم والتعليقات السلبية التي تعرضت لها خلال الشهور الماضية.

حرصت ريما العنزي، على إخفاء السباب والتعليقات السلبية عن والدتها خلال الفترة الماضية، لكن البعض أصر إخبارها بهذا الشئ، وهو الأمر الذي دفعها للحزن والبكاء، كما هددت الناشطة السعودية، باللجوء إلى القضاء، لمقاضاة الأشخاص الذين وصلوا إلى رقم هاتف والدتها، وعرضوا عليها الشتايم والتعليقات السلبية عقب تقليدي لجورجينا، وأن والدتها كبيرة بالسن وتعاني من أمراض كثيرة مثل الضغط والسكر.

كما أنها قررت ريما العنزي، برفع قضية ضد الأرقام التي قامت بمحادثة والدتها، أنها تحتفظ بالرسائل التي قاموا بإرسالها، وكانت تحمل السب والقذف.

وقالت ريما العنزي، أن أكثر فيديو ضرب معاها هو فيديو جورجينا، والذي لقى نجاحًا كبيرًا على الرغم من تقديمها لعدة فيديوهات من قبل، أنها قامت بتقليد عارضة الأزياء الأرجنتينية مثل غيرها من المشاهير.



