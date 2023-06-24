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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

وضع القطع الأثرية داخل فتارين قاعات المتحف المصري الكبير الرئيسية

وضع القطع الأثرية
وضع القطع الأثرية داخل فتارين قاعات المتحف المصري الكبير

عقد اليوم أحمد عيسي وزير السياحة والآثار اجتماعا موسعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في إطار المتابعة الأسبوعية لمستجدات أعمال المتحف المصري الكبير،  بحضور اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، واللواء هشام شعراوي رئيس مجلس إدارة شركة كنوز و أحمد عبيد مساعد الوزير لشئون مكتب الوزير والدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف، و يمني البحار مساعد الوزير للشئون الفنية، والدكتور حسين كمال مدير عام شئون الترميم، والدكتورة ياسمين صبري ممثلا عن الشركات المنفذة لتجهيز قاعات العرض المتحفي.

 

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وخلال الاجتماع تم التأكيد على معدل سير أعمال المتحف المصري الكبير وأنها تتم طبقاً للتوقيتات المحددة لنهوها وفقا للخطة الموضوعة في إبريل الماضي للانتهاء من جميع الأعمال المتبقية في سبتمبر القادم. 

 

خطة وضع وتثبيت القطع الأثرية في المتحف المصري الكبير

 

كما تم استعراض خطة وضع وتثبيت القطع الأثرية داخل فتارين العرض الجاهزة لاستقبال هذه القطع بالقاعات الرئيسية حيث بدأ فريق العمل من الأثريين والمرممين بوضع متوسط ما يزيد عن 160 قطعة أثرية يوميا، وذلك اعتباراً من الأسبوع الماضي، لتحقيق البرنامج المضغوط للانتهاء من وضع جميع القطع الأثرية بالفتارين.

 

وضع القطع الأثرية داخل فتارين قاعات المتحف المصري الكبير الرئيسية

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