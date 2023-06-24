سموحة والنجوم.. التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول

انتهت مجريات الشوط الاول من مباراة سموحة والنجوم بالتعادل السلبي بدون اهداف بين الطرفين، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب ستاد نادي السكة الحديد، ضمن مواجهات دور الـ 16 من مواجهات بطولة كأس مصر لنسخة الموسم الحالي 2022 – 2023.

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ملخص الشوط الأول بين سموحة والنجوم

وشهد الشوط الاول سيطرة من جانب فريق سموحة ومحاولات بالجملة لتسجيل الهدف الاول لكنها انتهت دون نجاح، وشهدت اللحظات الاخيره من الشوط الاول إهدار لاعب سموحة لفرصة شبة موكده للتسجيل.

وشهد الشوط الاول محاولة مهدرة من مصطفى سيد في الدقيقة 17 حيث أخطر فرص فريق النجوم، وفي الدقيقة 24 حاول اللاعب أحمد جمال نجم سموحة تسجيل الهدف الاول للفريق السكندري.

وفي الدقيقة 30 محاولة تشتيت داخل منطقة النجوم تصل إلى أحمد حكم ليسدد الكرة لكنها ترتفع فوق العارضة، وفي الدقيقة 36 من النصف الأول تعرض اللاعب كمال صبحي للإصابة لتتوقف المباراة لعلاج لاعب النجوم داخل الملعب.

وفي الدقيقة 40 اهدر حسين فيصل كرة مؤكده للتسجيل بعدما انفرد بمرمى النجوم ويسدد ولكن الحارس يتصدى، وشهدت الدقيقة 45+1 تسديدة رائعة من صديق أوجولا ولكن محمد جمال يتألق ويتصدى لها.

بدأ سموحة مباراة النجوم بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: عمر صلاح.

في خط الدفاع: شريف رضا واحمد رضا واحمد حكم وأحمد شوشه.

في خط الوسط: مالك بعيو ودوكو دودووصديق اوجولا وأحمد مصطفى.

في خط الهجوم: بنجامين بواتينج وحسين فيصل.

في لقاء غاب عن الفريق السكندري 8 لاعبين، ويمتلك سموحة على مقاعد البدلاء كل من حسين تيمور و ممدوح عبد ربه و طارق علاء و محمود حليمو و ابو بكر محمد و محمد الصباحي و محمد سعيد و زياد طارق و يحيي ياسر.





