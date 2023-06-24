تشكيل سموحة لمواجهة النجوم في دور الـ16 من كأس مصر

اعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق نادي سموحة تشكيل الفريق الذي يخوض مواجهة النجوم مساء اليوم السبت، على ملعب ستاد السكة الحديد، ضمن مباريات دور الستة عشر من مباريات كأس مصر لنسخة الموسم الحالي 2022-2023.

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تشكيل سموحة أمام النجوم في كأس مصر

غاب عن قائمة سموحة لمواجهة النجوم مساء اليوم السبت 8 لاعبين، ليأتي التشكيل مكون من:-

تشكيل سموحة

حراسة المرمى: عمر صلاح.

في خط الدفاع: شريف رضا واحمد رضا واحمد حكم وأحمد شوشه.

في خط الوسط: مالك بعيو ودوكو دودووصديق اوجولا وأحمد مصطفى.

في خط الهجوم: بنجامين بواتينج وحسين فيصل.

وجاء على مقاعد بدلاء سموحة امام النجوم في تشكيل اليوم كل من حسين تيمور و ممدوح عبد ربه و طارق علاء و محمود حليمو و ابو بكر محمد و محمد الصباحي و محمد سعيد و زياد طارق و يحيي ياسر.

غيابات سموحة امام النجوم في كأس مصر

و فضل أحمد سامى إراحة كل من الهانى سليمان في مركز حراسة المرمى، بالإضافة إلى كل من بركات حجاج وشريف رضا و محمد مغربي و مصطفى سعد ميسي لتواجدهم مع منتخب مصر الأوليمبى.

وتستمر الغيابات بكل من اليا سيلا الذي تم استبعاده لأسباب فنية، بجانب حسام حسن وجونيور أجايى للإصابة.

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