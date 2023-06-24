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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

منتخب مصر يخسر أمام صربيا في أولى مبارياته بكأس العالم للشباب

منتخب مصر للسلة للشباب
منتخب مصر للسلة للشباب

استهل منتخبنا الوطني للشباب تحت 19 عامًا مشواره في كأس العالم المقامة حاليًا بالمجر، بالخسارة أمام منتخب صربيا 74-59  في المباراة التي اقيمت عصر اليوم السبت.

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وظهر منتخبنا بمستوى متوسط في الفترة الأولى من المباراة، حيث أنها انتهت بتقدم صربيا بنتيجة 17-10، وحاول لاعبو منتخبنا تقليص الفارق في الفترة الثانية، لكنها انتهت بتأخر منتخب مصر بنتيجة 42-27.

 

ونجح منتخب مصر في تقليص الفارق في الفترة الثالثة التي انتهت بتقدم صربيا بنتيجة 59-42، ورغم اقتراب منتخبنا في النتيجة، لكنه خسر في النهاية بنتيجة 74-59.

 

وقدم قائد منتخب مصر بلال عبد المطلب مباراة كبيرة، حيث كان الأفضل من المنتخبين من حيث الفاعلية، ونجح في تسجيل 17 نقطة خلال 27 دقيقة لعبها في المباراة، بالإضافة إلى نجاحه في استعادة الكرة 13 مرة، وهو الأمر الذي جعل فاعليته في المباراة 22، وهي الأعلى بين المنتخبين.

موعد مباراة مصر واليابان 

ويخوض منتخب مصر مباراته الثانية في البطولة، في الواحدة ظهر غدًا الأحد أمام منتخب اليابان، الذي خسر أمام البرازيل بنتيجة 94-73 في أولى مبارياته بالبطولة.

قائمة منتخب مصر لكأس العالم للشباب

إبراهيم زهران - بلال عبد المطلب - حسن عامر - حسين شوكت - عبد الله الحديدي - علي وحيد - فهمي زيدان - كريم حاتم - محمد خيري - محمد عبد اللطيف - ياسين عبد الوهاب - يوسف الغايش".

 

ويضم الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كيربي شيب المدير الفني كل من، إسلام الكيلاني – مدرب، محمد أبو فريخة – مدرب، علاء لطفي – محلل أداء، إسلام جمعة – علاج طبيعي، وليد الخراط – إداري القاهرة، إسلام الشبكاتي – إداري الأسكندرية، محمود عبد الفتاح – مخطط أحمال.

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