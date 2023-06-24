عميد بالجيش الروسى: الرد على خيانة قائد فاجنر ستكون قاسية

قال عميد سابق بالجيش الروسي فيكتور ليتوفكين، إنه رغم تمرد يفجيني بريجوجين قائد قوات فاجنر، إلا أنه لم توجه إليه اتهامات بالعمالة للغرب، مؤكدًا: سنسحق التمرد مع اتخاذ كل التدابير الأمنية والقانونية المحددة لتلك الأوضاع.

وأشار فيكتور ليتوفكين، إلى أنه غير مسموح القيام بعمليات عسكرية ضد مؤخرة الجيش، وأنه عاجلًا أم آجلا سيستسلم يفجيني بريجوجين قائد قوات فاجنر للقوات الروسية، متابعا: "عندما تجادل مع وزير الدفاع، كان هناك رد فعل ضعيف، لكنه قام الآن بالاستيلاء على مقر المنطقة الجنوبية، وأعطى إنذارا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لذا سوف يكون الرد قاسيا.

ولفت إلى أن الرئيس الروسي بوتين قال إن ما فعله قائد فاجنر خيانة وجريمة، ولن يكون هناك تراخ في الرد، مضيفا : "بريجوجين فقد عقله، من المستحيل تقوم بعمل تمرد في دولة تقوم بحرب ورفض أوامر القائد الأعلى للقوات المسلحة هو أمر ضد القانون، ومن يخالفه ينتظر عقاب شديد من القضاء الروسي".

لا توجد أي معلومات تشير لوجود اتصال بين قائد فاجنر والغرب

وأكد أنه لا توجد أي معلومات تشير لوجود اتصال بين قائد فاجنر والغرب، مردفًا: "نعلم أن التمرد ممكن يؤثر على العملية العسكرية، لكن لا يوجه له اتهامات بالعمالة للغرب، وهذا الحدث سيحيد القوات على الجبهة، لأنه خلق عدم ثقة لدى القادة والجنود على الجبهة، لكنه أمر مؤقت عندما يتم القبض على بريجوجين، سوف يتغير ذلك".

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية.

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