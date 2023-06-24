عاجل
استقبال 306 كيلوجرامات ذهب ضمن مبادرة الإعفاء الجمركي بدء جلسة المباحثات بين مدبولي ورئيس وزراء الهند لمناقشة جوانب التعاون
السبت 24 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

أمن المنافذ يضبط 3 قضايا تهريب بضائع أجنبية الصنع

بوابة الوفد الإلكترونية

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 3 قضايا بضائع أجنبية الصنع.

وفي مجال الأمن العام، تم ضبط 20 قضية، أبرزها انتهاء فترة التصريح- دخول دائرة جمركية بدون تصريح- مخالفات مسطح مائي، وتحرير 2318 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 304 أحكام قضائية متنوعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

وفى سياق اخر فقد أمرت نيابة الجيزة، بانتداب المعمل الجنائي لمعرفة سبب حريق شقة سكنية بمنطقة إمبابة في الجيزة.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة إمبابة وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

مواد متعلقة

عاطل ينهي حياة شقيقه وزوجته في بولاق الدكرور

حملة أمنية مكثفة في أنحاء الجمهورية

أكاديمية الشرطة تستضيف دورة تدريبية في مكافحة العنف ضد المرأة

الداخلية توجه قافلة إنسانية وطبية للبحر الأحمر والوادي الجديد

الداخلية تشن حملة مكبرة في أسيوط

أمن القاهرة يشن حملة مُكبرة لمكافحة جرائم الإتجار بالمخدرات

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة أنهى حياة آخر

حملة مرورية مكثفة على كافة بكافة الطرق والمحـاور بالجمهورية

الجريدة الورقية