أمن المنافذ يضبط 3 قضايا تهريب بضائع أجنبية الصنع

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 3 قضايا بضائع أجنبية الصنع.

وفي مجال الأمن العام، تم ضبط 20 قضية، أبرزها انتهاء فترة التصريح- دخول دائرة جمركية بدون تصريح- مخالفات مسطح مائي، وتحرير 2318 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 304 أحكام قضائية متنوعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

وفى سياق اخر فقد أمرت نيابة الجيزة، بانتداب المعمل الجنائي لمعرفة سبب حريق شقة سكنية بمنطقة إمبابة في الجيزة.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة إمبابة وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.