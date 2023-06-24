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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

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المخابرات الروسية تُعلن فشل تمرد فاجنر

رئيس جهاز المخابرات
رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسية

أعلن سيرجي ناريشكين، رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسية، عن فشل التمرد الذي يقوده يفجيني بريجوجين تمامًا، وتوعد قائد "فاجنر"، الجيش الروسي بالانتقام، بعدما صرح بأن قواته تعرضت للقصف من قِبل القوات الروسية في أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل عدد ضخم من قواته، واتهم قائد فاجنر، وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو بإصدار الأمر بقصف قواته.

 

المخابرات الروسية تُعلن فشل تمرد فاجنر

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن الأجهزة الأمنية والعسكرية تتعامل مع دعوة للعصيان المسلح أطلقها مؤسس مجموعة "فاجنر"، وذلك على خلفية زعمه أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي.

موضحة خلال بيانها، أن جميع الرسائل ومشاهد الفيديو التي انتشرت على الشبكات الاجتماعية والمنسوبة لمؤسس مجموعة "فاجنر" حول "ضربة وجهتها وزارة الدفاع الروسية" للمعسكرات الخلفية للمجموعة لا تتوافق مع الواقع، معتبرة إياها استفزازًا إعلاميًا.

 

جاء ذلك خلال نبأ عاجل مذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية». 

 

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