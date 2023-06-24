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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

أوسوريو يرفض إراحة لاعبي الزمالك ويستعد لمواجهة غزل المحلة

بوابة الوفد الإلكترونية

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مواصلة التدريبات في السادسة مساء غدا السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء غزل المحلة المقبل في الدوري.

وتأهل فريق الزمالك لدور الثمانية لبطولة كأس مصر بعد الفوز على فاركو بثلاثة أهداف  مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الـ16 للبطولة ليضرب موعدا مع المقاولون العرب في الدور التالي.
ويستعد الزمالك للقاء غزل المحلة المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

 

حسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس مصر للموسم الحالي بعد فوزه على منافسه فاركو بثلاثة أهداف لهدف، مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي.

الزمالك سجل هدفه الأول في الدقيقة التاسعة عشرة من عمر المباراة من ركلة جزاء نفذها أحمد مصطفى زيزو، قبل أن يعزز مصطفى شلبي تقدم الأبيض بهدف ثاني في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول.

مع بداية الشوط الثاني استطاع فاركو تقليص الفارق بتسجيل هدف عن طريق عمرو جمال في الدقيقة 47، واستمر تبادل الهجمات من كلا الجانبين إلى أن أنهى أحمد فتوح على آمال فاركو في الدقيقة قبل الأخيرة من عمر المباراة بتسجيله الهدف الثالث.

وكان أحمد بلحاج قد سجل هدف أبيض لصالح الزمالك في الدقيقة 83 لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو.

بهذه النتيجة ضرب الزمالك موعدا مع المقاولون العرب في دور ربع نهائي كأس مصر للموسم الحالي، ذلك سيكون يوم الاثنين الموافق 4 يوليو المقبل.

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