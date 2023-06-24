حضري الدجاج المشوي السوري بخطوات سهلة

تحرص الأمهات على تحضير الوجبات الشهية الغنية بالفيتامينات والمعادن لتفيد صحة أولادها، لذا تلجئ الي الدجاج لفوائده العديدةن ولمذاقها الشهي .

تتميز لحوم الدواجن بكونها غذاء مناسباً للاستهلاك من قِبل جميع الفئات العمرية، إضافة إلى احتوائها على قيمةٍ غذائيّةٍ عالية، فهي غنيّةٌ بالعديد من المواد الغذائية المذكورة أدناه، وفيما يأتي ذكر فوائده بناءً على محتواه من هذه المواد الغذائية المتوفرة فيه: مصدرٌ غنيٌّ بالبروتين-

حيث يحتوي 100 غرامٍ من صدر الدجاج قليل الدهون على 64% من الكمية اليومية المُوصى بها من البروتين، وتجدر الإشارة إلى أنّ الدجاج يُعدُّ مصدراً للبروتين عالي القيمة البيولوجية؛ أي الذي يرتفع مستوى امتصاصه واستخدامه في تكوين بروتينات أخرى، ويساعد تناول البروتين على الحفاظ على الكتلة العضلية، وبناء العضلات مع ممارسة تمارين القوة، كما أنّه يساهم مع الكالسيوم في حماية العظام وتعزيز صحتها وقوتها، بالإضافة إلى ذلك فإنّ تناول البروتين يساعد على زيادة الشعور بالشبع وتقليل الرغبة في تناول الطعام.

مصدرٌ للفيتامينات والمعادن: يُعد الدجاج مصدراً للفيتامينات الذائبة في الماء، بما في ذلك فيتامين ب12، وفيتامينات أخرى من مجموعة فيتامين ب، مثل: النياسين أو فيتامين ب3 ، وفيتامين ب6، وحمض البانتوثينيك أو فيتامين ب5 ، ومقارنةً باللحوم الحمراء فإنّ الدجاج يحتوي على كمية أقل من فيتامين ب12 والحديد، وكمية أعلى من فيتامين ب3، كما يُعدُّ مصدراً جيداً للسيلينيوم، والنحاس، والزنك.

بعدم عرضنا لكٍ فوائد تناول الدجاج نقدم لكٍ طريقة تحضير الفروج المشوي السوري بخطوات سهلة.

المقادير

- الدجاج : كيلو (مقطع)

- الخل الأبيض : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- لبن زبادي : نصف كوب

- بابريكا : ملعقة صغيرة

- ثوم بودرة : ملعقة صغيرة

- الكاري : ملعقة صغيرة

- عصير الليمون : 1 حبة

- الثوم : فصّان (مهروس)

- البصل : 1 حبة (مبشور)

طريقة التحضير

اغسلي الدجاج بالخل والملح جيداً في وعاء.

اخلطي الملح، والفلفل الأسود، والبابريكا، والكاري، والبصل المبشور، وبودرة الثوم، والثوم المهروس، واللبن الزبادي، وعصير الليمون الحامض في وعاء عميق، ثم ضعي الدجاج بالتتبيلة وقلبي حتى يتغطى كاملاً.

غطي الوعاء بالنايلون وضعيه في الثلاجة لمدة ليلة كاملة حتى يتشرب الدجاج التتبيلة.

اشوي قطع الدجاج على الفحم من الجهتين حتى تنضج وتتحمر وقدميها ساخنة.