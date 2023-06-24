طوارئ بمستشفيات الإسكندرية بسبب عيد الأضحى

رفعت محافظة الإسكندرية، درجة الاستعداد القصوى فى المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية ومرفق الاسعاف استعدادا لعيد الاضحى .

وصرحت الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة، على رفع درجة الاستعداد في جميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية خلال أيام العيد، معلنًا عن إلغاء جميع اجازات الأطباء وهيئة التمريض بأقسام الاستقبال والطوارئ، وتوفير أدوية الطوارئ والمحاليل وأكياس الدم، لمواجهة أي حالات طارئة تصل إلى المستشفيات خلال أيام العيد، بجانب توفير أطقم طبية إضافية على أعلى مستوى، متخصصة في جراحة المخ والعظام والباطنة والتخصصات الطبية الحرجة بمختلف مستشفيات المحافظة، وكذا التأكيد علي مرفق الإسعاف بمراجعة عملية انتشار سيارات الاسعاف علي مستوي المحافظة، والتنسيق مع مرفق الأسعاف لتوفير العربات اللازمة علي طول الكورنيش وذلك للحفاظ علي سلامة المصطافين.