محافظ الدقهلية يتفقد أعمال التطوير الجارية بشارع الجيش بالمنصورة

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم السبت، بتفقد أعمال التطوير الجارية في شارع الجيش من أمام استاد المنصوره وصولاً لكوبري سندوب بطول 2 كيلو متر ، والتي تشمل اعمال رصف وتطوير للحدائق بشارع الجيش .

ووجه مختار، بسرعة الإنتهاء من أعمال التطوير الجارية وفقاً للبرنامج الزمني وتكثيف العمل وزيادة عدد العمال داخل المواقع للانتهاء تجميل وتطوير شارع الجيش الذي يعد أهم شوارع مدينة المنصوره لانه المدخل الرئيسي للمدينة .

ووجه المحافظ، بسرعة الانتهاء من زراعة وتنجيل كافة الحدائق والجزر الوسطي استعداد لاستقبال المواطنين لعيد الاضحى المبارك لتكون متنفس ترفيهي لهم أيام العيد .

وأكد مختار، أن الهدف من أعمال التطوير التي تشهدها شوارع وميادين وحدائق مدينة المنصوره هو عودتها الي سابق عهدها عروسا للنيل ، تتميز بطبيعتها الخلابة وموقعها الجغرافي المتميز .

يأتى ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان المصري من خلال توفير كافة الخدمات في القطاعات الخدمية المختلفة ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبالتنسيق والتعاون مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.