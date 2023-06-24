منة عرفة تستجم في المالديف بالمايوه اللافت (صور)

اعتادت الفنانة منة عرفة مشاركة متابعيها أدق تفاصيل حياتها وأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، مما جعلها محط اهتمام وإعجاب متابعيها، وهذا ما فعلته خلال زيارتها لجزر المالديف لتقضي العطلة الصيفية هناك.

وبدت منة عرفة بإطلالة صيفية مبهجة تتناسب مع أجواء المصيف، حيث ارتدت مايوه صمم من قماش اللاميه باللون البينك المزركش بالزهور الملونه وهي تستجم بالعطلة الصيفية وسط مياه حمام السباحة.

وظهرت منة عرفة في الصور وسط الماء وأمامها طبق كبير مليء بالفواكهة لتتناول الفطار.

واختارت البساطة تسيطر على تسريحة شعرها لتبدو على طبيعتها ولم تتكلف بوضع المكياج بل اكتفت بالكحل وأحمر الشفاه.

وعلقت على الصور عبر حسابها الشخصي الإنستجرام، قائلة: " صباح الخير جزر المالديف لقد حلمت بهذا الإفطار العائم، المنظر الخلاب، كل شيء، شكرا مالديف لأنك جعلتي حلمي يصبح حقيقة".

منة عرفة في رمضان 2023

ويذكر أن منة عرفة تألقت في السباق الرمضاني 2023 من خلال مسلسل أم البنات، والتي خاضت بطولته إلى جانب كلا من النجوم سهير رمزي، ناصر سيف، فريال يوسف، محمد عبدالجواد، حنان سليمان، حنان يوسف، ياسر علي ماهر، أيمن عزب، سميرة صدقي، مادلين طبر، فاطمة الكاشف، وتدور قصة المسلسل حول أم لخمس بنات تعيش على تربيتهن بمستوى اجتماعي ضئيل، لنرى حال المراهقين والشباب هذه الأيام وتأثير التكنولوجيا عليهم وحب الشهرة السريع وانعكاسه على بناتها وما يترتب عليه من أحداث تورط الأم في قضية مقتل أحد رجال الأعمال، فهل تنجح البنات الخمس في إيجاد براءة أمهن؟.

وتحدثت منة عرفة عن العمل، فقالت: أنا البنت رقم 3 في البنات، اسمي عبير وطالبة في الجامعة، وتعتبر أهدى وأرق شخصية عملتها في حياتي، مبسوطة بفريق العمل كله، البنات أكثرهم صاحباتي، ديانا هشام، وهاجر الشرنوبي، وهايدي رفعت أول مرة أشتغل معاها، والخامسة بنت المخرج عبدالعزيز حشاد مخرجي المفضل.

منة عرفة

منة عرفة من مواليد 1 مايو 1999، ممثلة مصرية.

عن حياتها

بدأت التمثيل للمرة الأولى من خلال مسلسل (السندريلا) مع المخرج سمير سيف في عام 2005، وشاركت بعدها في العديد من الأعمال السينمائية، منها: مطب صناعي، حلم العمر، البيه رومانسي، آخر كلام. وجيران السعد، كما شاركت في جميع مواسم سيتكوم راجل وست ستات.