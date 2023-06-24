فيديو .. وصول كوليبالي إلى السعودية لإتمام مراسم الصفقة مع الهلال

بات السنغالي خاليدو كوليبالي مدافع فريق تشيلسي، يقترب من الانضمام إلى صفوف الهلال السعودي بشكل كبير لتدعيم صفوف الزعيم خلال الميركاتو الصيفي .

ونشر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو بشبكة سكاي سبورت ، الموثق بسوق الانتقالات العالمية ، فيديو عن وصول السنغالي خاليدو كوليبالي إلى المملكة العربية السعودية لإتمام مراسم الصفقة المنتظرة، قائلا:" كوليبالي الى الهلال، من المقرر الإعلان عن الصفقة برسوم تقترب من € 23 / 24 .

تسعي إدارة الهلال السعودي تدعيم صفوف الفريق بالعديد من النجوم العالمين خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي لعودة الفريق لمنصات التتويج .

من المقرر ان يقرر يخوض كوليبالي الفحصوصات الطبية خلال الساعات القادمة ثم بعدها يعلن الهلال عن الصفقة القوية المنتظره .

سوف يرتدي الهلال السعودي قميص جديد من أحدي الشركات العالمية الخاصة بقمصان الفريق العالمية خلال الموسم الجديد.

واستعرض الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، خلال مقطع فيديو الطقم الأساسي للفريق باللون الأزرق للموسم المقبل من تصميم إحدى الشركات العالمية.

وعلق حساب الهلال على التغريدة باللون الأزرق المعروف، مع تعليق: “الموج قادم”.

أعلن نادي الهلال السعودي تعاقده رسميًا مع النجم البرتغالي روبن نيفيز في صفقة تاريخية، ضمن خطة القلعة الزرقاء لتدعيم صفوفها خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري أملًا في استعادة الوقوف على منصات التتويج مرة أخرى.

وأكد نادي الهلال السعودي أن النجم المغربي سيرتدي القميص رقم 8 مع الفريق الأزرق، ومن المنتظر أن يكون الظهور الأول لروبين نيفيز بقميص الهلال ضد أهلي طرابلس في البطولة العربية في مدينة أبها.

وستكون المباراة يوم 27 من شهر يوليو المقبل في بطولة كأس الملك محمد بن سلمان للأندية العربية.

وقال نيفيز في أول تعليق له عقب إعلان انضمامه للهلال: "تبدأ المغامرة من الآن، دعونا نذهب للأزرق".

وأصبح روبن نيفيز أغلى صفقة شراء في تاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين، إذ انضم للكتيبة الزرقاء مقابل 225 مليون ريال.

ويشارك الهلال السعودي خلال الفترة المقبلة في البطولة العربية التي تقام في السعودية بمدينة جدة بحضور أقوي الفرف العربية .

مجموعة الهلال في البطولة العربية